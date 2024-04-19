У Львові Укрзалізниця три роки не сплачує податки від доходу з паркінгу біля вокзалу, — ЗМІ

Головний вокзал у Львові. Фото ілюстративне: Lviv Travel

Укрзалізниця з 1 червня 2021 до 1 квітня 2024 року не сплачувала збір за паркування на Двірцевій площі. Дві земельні ділянки неподалік від головного вокзалу Львова перебувають в державній власності.

Таку інформацію надали у Головному управління Державної податкової служби у Львівській області в п'ятницю, 19 квітня, повідомляє ZAXID.NET.

Читайте також:

Укрзалізниця не платить збори з паркінгу

Збір за паркування належить до місцевих податків і зборів і сплачується за договором між органом місцевого самоврядування та оператором паркування за місцем розташування земельної ділянки.

Дві земельні ділянки неподалік від головного вокзалу Львова, які контролює Укрзалізниця, перебувають в державній власності.

Тоді депутатка від "Європейської солідарності" Олена Пелех просила міського голову Андрія Садового врегулювати питання паркінгу і стихійної автостанції біля вокзалу.

"Поруч із головним залізничним вокзалом є дві земельні ділянки, що перебувають в державній власності і користуванні Укрзалізниці. Одну з них використовують як паркінг, а іншу — як стихійну автостанцію", — сказала тоді Олена Пелех.

Вона додала, що через відсутність вільних місць для паркування львів'яни та гості міста не можуть розраховувати свій час, і це приводить до запізнень на потяги чи автобуси.

"Також пошуки паркомісця є проблемою для людей з інвалідністю та батьків із дітьми", — додала Пелех.

Депутати також просили звернутися із цією проблемою до прем’єр-міністра та інших посадовців, щоб місто й УЗ могли спільно використовувати паркінг, аби навести там порядок.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що неодноразово порушував це питання з Укрзалізницею, але це не дало ніяких результатів.

Після цього 2 квітня 2024 року прес-служба Укрзалізниці повідомила про відкриття повністю автоматизованого цілодобового паркінгу ліворуч від головного залізничного вокзалу Львова.

"Паркінг переоблаштовано в межах комплексної системної трансформації львівського вокзалу", — ідеться в повідомленні Укрзалізниці.

Там також додали, що автоматична система збору оплати та інформаційне табло з лічильником вільних місць гарантують зручне користування паркінгом для мешканців та гостей міста. Це забезпечить ефективне користування площею та унеможливить хаотичне паркування.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти у п'ятницю, 19 квітня, завдали масованого обстрілу цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Внаслідок ворожої атаки є поранені серед залізничників, також затримується низка поїздів.

Останній тиждень приніс скорочення кількості вагонів з зерном, які щоденно вивантажуються у портах Великої Одеси. За даними АТ "Укрзалізниця", обіг експорту зменшився, а кількість вагонів з продукцією впала до 1 196 одиниць.