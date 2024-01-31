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Во Львове в лесу нашли виллу, которую Гринкевичи построили без разрешения

31 января 2024 18:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове в лесу нашли виллу, которую Гринкевичи построили без разрешения
Вилла Гринкевичей во Львове. Фото: facebook.com/LubomyrZubach
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Семья Гринкевичей возвела роскошную виллу в Львове, пренебрегая получением необходимых разрешений. Строительство кажется незаконным, поскольку они, по всей видимости, захватили муниципальную землю и часть леса. 

Об этом сообщил заместитель мэра Львова по градостроительству Любомир Зубач.

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Зубач сообщил, что вместо запланированных садов разместился бассейн, а особняк расположился на территории, относящейся к заповедным землям. Произошло также присвоение двух общественных участков. К тому же, была проложена самовольная дорога через лес, без разрешения от Львовской городской службы.

Вилла Гринкевичей во Львове
Вилла Гринкевичей во Львове. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Подробности о самовольной постройке виллы среди леса стали известны благодаря запросу журналистов. Владельцы не обращались в Львовский городской совет за разрешением на строительство или аренду земли. Все работы проводились самостоятельно.

"Мы подняли всю документацию, которую имеем, управление госконтроля за использованием земли выехало с обследованием на место и теперь можем делать заявления и выводы, которыми я считаю нужным поделиться с общественностью. Речь о районе улицы Тракт Глинянский, а точнее улице Лодия Наступательная. Это бывшие земли садового общества под названием Потребительское общество "Подснежник", которые городской совет передал членам этого же общества в частную собственность еще в далеком 1998 году", — сказал чиновник.

Вилла Гринкевичей во Львове
Вилла Гринкевичей во Львове. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Также Зубач добавил, что доступ к участкам, на которых расположена вилла, возможен только через дворы соседей или через лес, так как к ним не ведет городская дорога. Для строительства виллы и проезда строительной техники, вероятно, была вырублена дорога прямо через лес.

Вилла Гринкевичей во Львове
Вилла Гринкевичей во Львове. Фото: facebook.com/LubomyrZubach
Вилла Гринкевичей во Львове
Вилла Гринкевичей во Львове. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Также чиновник указал, что Львовский горсовет уже отправил официальные запросы в различные государственные органы для принятия соответствующих действий в рамках их полномочий. 

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ГБР объявило в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Добавим, Печерский районный суд отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн грн. Фигурант отвергает обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды.

суд
правосудие
коррупция
Львов
бизнес
особняк
арест
Игорь Гринкевич

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