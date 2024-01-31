У Львові в лісі знайшли віллу, яку Гринкевичі збудували без дозволу

Вілла Гринкевичів у Львові. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Сім'я Гринкевичів звела розкішну віллу у Львові, нехтуючи отриманням необхідних дозволів. Будівництво здається незаконним, оскільки вони, мабуть, захопили муніципальну землю та частину лісу.

Про це повідомив заступник мера Львова з містобудування Любомир Зубач.

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Зубач повідомив, що замість запланованих садів розмістився басейн, а особняк розташувався на території, що належить до заповідних земель. Відбулося також присвоєння двох громадських ділянок. До того ж було прокладено самовільну дорогу через ліс, без дозволу від Львівської міської служби.

Вілла Гринкевичів у Львові. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Подробиці про самовільне будівництво вілли серед лісу стали відомі завдяки запиту журналістів. Власники не зверталися до Львівської міської ради за дозволом на будівництво чи оренду землі. Усі роботи проводились самостійно.

"Ми підняли всю документацію, яку маємо, управління держконтролю за використанням землі виїхало з обстеженням на місце — і тепер можемо робити заяви та висновки, якими я вважаю за потрібне поділитися з громадськістю. Мова про район вулиці Тракт Глинянський, а точніше — вулиця Лодія — Наступальна Це колишні землі садового товариства під назвою Споживче товариство "Пролісок", які міська рада передала членам цього ж товариства у приватну власність ще далекого 1998 року", — сказав чиновник.

Вілла Гринкевичів у Львові. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Також Зубач додав, що доступ до ділянок, на яких розташована вілла, можливий лише через двори сусідів чи через ліс, оскільки до них не веде міська дорога. Для будівництва вілли та проїзду будівельної техніки, ймовірно, було вирубано дорогу прямо через ліс.

Вілла Гринкевичів у Львові. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Вілла Гринкевичів у Львові. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Також чиновник зазначив, що Львівська міськрада вже надіслала офіційні запити до різних державних органів для ухвалення відповідних дій у рамках їх повноважень.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримано сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило в розшук 19 січня. Відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, щоби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва розповів, як потрапив до Одеси. За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Додамо, Печерський районний суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. Фігурант відкидає звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу.