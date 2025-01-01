Во Львове произошла потасовка в новогоднюю ночь — полиция задержала участников

Во Львове в новогоднюю ночь задержали участников драки
В центре Львова в новогоднюю ночь произошла потасовка между несколькими молодыми мужчинами. Правоохранители задержали участников инцидента и доставили их в отделение полиции.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.
Драка в новогоднюю ночь во Львове
Сообщается, что драка произошла между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра. Правоохранители прекратили конфликт, участники были доставлены в территориальное подразделение полиции.
"Сегодня, 1 января, ночью полицейские, которые несли службу в центральной части Львова, увидели потасовку между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра. Правоохранители прекратили конфликт, участники были доставлены в территориальное подразделение полиции", — указали в полиции.
Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
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