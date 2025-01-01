Во Львове произошла потасовка в новогоднюю ночь — полиция задержала участников

Правоохранитель возле автомобиля. Фото иллюстративное: Нацполиция

В центре Львова в новогоднюю ночь произошла потасовка между несколькими молодыми мужчинами. Правоохранители задержали участников инцидента и доставили их в отделение полиции.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Читайте также:

Драка в новогоднюю ночь во Львове

Сообщается, что драка произошла между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра. Правоохранители прекратили конфликт, участники были доставлены в территориальное подразделение полиции.

"Сегодня, 1 января, ночью полицейские, которые несли службу в центральной части Львова, увидели потасовку между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра. Правоохранители прекратили конфликт, участники были доставлены в территориальное подразделение полиции", — указали в полиции.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

В Харькове в последний день года, 31 декабря, работники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину. Он был одет в костюм Санта Клауса.

Также искусственный интеллект сгенерировал фото, которым видит празднование Нового года в Украине через 50 лет. Он показал главную елку страны, сочетающую футуристичность и традиционные украинские орнаменты.