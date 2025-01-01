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У Львові в новорічну ніч затримали учасників бійки

1 січня 2025 14:27
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові сталася бійка у новорічну ніч — поліція затримала учасників
Правоохоронець біля автомобіля. Фото ілюстративне: Нацполіція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У центрі Львова в новорічну ніч сталася бійка між кількома молодими чоловіками. Правоохоронці затримали учасників інциденту та доставили їх до відділку поліції.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

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Повідомляється, що бійка сталася між кількома молодими чоловіками на проспекті Свободи поблизу Оперного театру. Правоохоронці припинили конфлікт, учасники були доставлені у територіальний підрозділ поліції. Ними виявились львів’яни віком від 19 до 28 років.

"Сьогодні, 1 січня, уночі поліцейські, які несли службу у центральній частині Львова, побачили бійку між кількома молодими чоловіками на проспекті Свободи поблизу Оперного театру. Правоохоронці припинили конфлікт, учасники були доставлені у територіальний підрозділ поліції", — вказали у поліції.

Вирішується питання правової кваліфікації події. Також з'ясовуються всі обставини цієї події.

У Харкові в останній день року, 31 грудня, працівники територіального центру комплектування мобілізували чоловіка. Він був одягнений у костюм Санта Клауса.

Також штучний інтелект згенерував фото, яким бачить святкування Нового року в Україні через 50 років. Він показав головну ялинку країни, яка поєднає футуристичність та традиційні українські орнаменти.

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