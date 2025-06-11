Стрельба в школе Львова 11 июня — детали от полиции

Работник полиции. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове школьник из пневматики стрелял в учебном заведении. Пострадавших в результате происшествия нет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области в среду, 11 июня.

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Стрельба в школе

В полиции отметили, что во время мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на видео, где школьник в классе стреляет из неизвестного оружия в сторону своего одноклассника. Правоохранителям удалось установить школу, где произошло событие, а также лиц, причастных к нему — это трое девятиклассников.

"Один из парней принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительной договоренности, произвел выстрел в сторону своего товарища", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате происшествия никто в школе не пострадал, а проверка продолжается.

"Решается вопрос правовой квалификации события", — подытожили правоохранители.

Напомним, в австрийском городе Грац бывший ученик Федеральной старшей средней школы устроил стрельбу в учебном заведении.

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