Стрілянина у школі Львова 11 червня — деталі від поліції

Працівник поліції. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові школяр з пневматики стріляв у навчальному закладі. Постраждалих внаслідок події немає.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області в середу, 11 червня.

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Стрілянина у школі

У поліції зазначили, що під час моніторингу соцмереж поліцейські натрапили на відео, де школяр у класі стріляє з невідомої зброї в бік свого однокласника. Правоохоронцям вдалося встановити школу, де сталася подія, а також осіб, причетних до неї — це троє дев’ятикласників.

"Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", — йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що унаслідок події ніхто у школі не постраждав, а перевірка триває.

"Вирішується питання правової кваліфікації події", — підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, в австрійському місті Грац колишній учень Федеральної старшої середньої школи влаштував стрілянину в навчальному закладі.

Також ми писали, що у Києві біля житлового району у Дніпровському районі трапилася стрілянина.