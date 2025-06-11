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Головна Львів У Львові в школі сталася стрілянина — що відомо

У Львові в школі сталася стрілянина — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 15:03
Стрілянина у школі Львова 11 червня — деталі від поліції
Працівник поліції. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Стрілянина у школі

У Львові школяр з пневматики стріляв у навчальному закладі. Постраждалих внаслідок події немає.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області в середу, 11 червня.

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Стрілянина у школі

У поліції зазначили, що під час моніторингу соцмереж поліцейські натрапили на відео, де школяр у класі стріляє з невідомої зброї в бік свого однокласника. Правоохоронцям вдалося встановити школу, де сталася подія, а також осіб, причетних до неї — це троє дев’ятикласників.

"Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", — йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що унаслідок події ніхто у школі не постраждав, а перевірка триває.

"Вирішується питання правової кваліфікації події", — підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, в австрійському місті Грац колишній учень Федеральної старшої середньої школи влаштував стрілянину в навчальному закладі.

Також ми писали, що у Києві біля житлового району у Дніпровському районі трапилася стрілянина. 

діти Львів підлітки стрілянина поліція школа
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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