Ветеран установил во Львове рекорд Украины - нарисовал полотно с помощью кресла колесного

Во Львове ветеран создал колесным креслом полотно
Во Львове ветеран Валентин Алексеенко установил рекорд Украины. Он создал полотно используя кресло колесное.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Что известно о ветеране и что он сделал
Отметим, что 28-летний Валентин Алексеенко, пациент Центра UNBROKEN, ранее служил танкистом в 3-й отдельной танковой Железной бригаде.
Во время службы на передовой с ним произошел трагический инцидент: мужчина получил поражение спинного мозга, когда нырнул в водоем, чтобы смыть грязь после копания фортификаций. Однако военный ударился головой о дно, что и вызвало травму.
Творчеством Валентин увлекся во время реабилитации. Идея рисовать колесами появилась после посещения творческой мастерской Центра UNBROKEN. Ее поддержала львовская художница Зирка Савка, вместе с которой защитник разработал собственную уникальную технику живописи.
