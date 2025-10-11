Ветеран установил во Львове рекорд Украины - нарисовал полотно с помощью кресла колесного

Ветеран Валентин Алексеенко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове ветеран Валентин Алексеенко установил рекорд Украины. Он создал полотно используя кресло колесное.

Об этом сообщает сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Что известно о ветеране и что он сделал

Отметим, что 28-летний Валентин Алексеенко, пациент Центра UNBROKEN, ранее служил танкистом в 3-й отдельной танковой Железной бригаде.

Во время службы на передовой с ним произошел трагический инцидент: мужчина получил поражение спинного мозга, когда нырнул в водоем, чтобы смыть грязь после копания фортификаций. Однако военный ударился головой о дно, что и вызвало травму.

Творчеством Валентин увлекся во время реабилитации. Идея рисовать колесами появилась после посещения творческой мастерской Центра UNBROKEN. Ее поддержала львовская художница Зирка Савка, вместе с которой защитник разработал собственную уникальную технику живописи.

Ветеран рисует полотно с помощью кресла колесного. Фото: Новини.LIVE

