Україна
У Львові ветеран створив колісним кріслом полотно

У Львові ветеран створив колісним кріслом полотно

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 23:42
Ветеран встановив у Львові рекорд України - намалював полотно з допомогою крісла колісного
Ветеран Валентин Олексієнко. Фото: Новини.LIVE

У Львові ветеран Валентин Олексієнко встановив рекорд України. Він створив полотно використовуючи крісло колісне.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Що відомо про ветерана і що він зробив

Зазначимо, що 28-річний Валентин Олексієнко, пацієнт Центру UNBROKEN, раніше служив танкістом у 3-й окремій танковій Залізній бригаді.

Під час служби на передовій із ним стався трагічний інцидент: чоловік отримав ураження спинного мозку, коли пірнув у водойму, щоб змити бруд після копання фортифікацій. Проте військовий вдарився головою об дно, що й викликало травму.

Творчістю Валентин захопився під час реабілітації. Ідея малювати колесами з’явилася після відвідування творчої майстерні Центру UNBROKEN. Її підтримала львівська художниця Зірка Савка, разом із якою захисник розробив власну унікальну техніку живопису.

У Львові ветеран створив колісним кріслом полотно - фото 1
Ветеран малює полотно з допомогою крісла колісного. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві наприкінці вересня відбулося тренування для ветеранів. Подія зібрала людей ампутаціями та іншими пораненнями, а також їх родини, тренерів, реабілітологів, волонтерів та всіх бажаючих долучитися до підтримки.

Також ми писали, хто з ветеранів може розраховувати на квартиру у 2026 році.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
