Ветеран встановив у Львові рекорд України - намалював полотно з допомогою крісла колісного

У Львові ветеран Валентин Олексієнко встановив рекорд України. Він створив полотно використовуючи крісло колісне.

Що відомо про ветерана і що він зробив

Зазначимо, що 28-річний Валентин Олексієнко, пацієнт Центру UNBROKEN, раніше служив танкістом у 3-й окремій танковій Залізній бригаді.

Під час служби на передовій із ним стався трагічний інцидент: чоловік отримав ураження спинного мозку, коли пірнув у водойму, щоб змити бруд після копання фортифікацій. Проте військовий вдарився головою об дно, що й викликало травму.

Творчістю Валентин захопився під час реабілітації. Ідея малювати колесами з’явилася після відвідування творчої майстерні Центру UNBROKEN. Її підтримала львівська художниця Зірка Савка, разом із якою захисник розробив власну унікальну техніку живопису.

Ветеран малює полотно з допомогою крісла колісного. Фото: Новини.LIVE

