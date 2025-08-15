Во Львове удалили опухоль 102-летнему пациенту с раком кожи

Операция. Фото: Львовский онкоцентр

Во Львове врачи успешно прооперировали 102-летнего мужчину, у которого диагностировали рак кожи. Медики предполагают, что он может стать старейшим онкопациентом Украины, которого пролечили хирургическим методом.

Об этом сообщает BBC.

История болезни началась еще в мае 2023 года, когда на коже появилось небольшое пятно. Мужчина и его родные не обращались к врачам, опасаясь, что в таком возрасте операцию не проведут. Когда опухоль начала расти, а пациенту исполнился 101 год, в одной из больниц ему действительно отказали в хирургическом вмешательстве из-за высоких рисков.

Уже в июле 2025 года новообразование выросло до восьми сантиметров. У мужчины начали появляться болезненные язвы, нагноения, боль и кровотечения. Случайно историю дедушки услышал хирург Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра Роман Слипецкий - он ранее оперировал внучку пациента. После обследований выяснилось, что состояние сердца, почек и общие показатели здоровья позволяют провести вмешательство.

Господин Василий и врач. Фото: Львовский онкоцентр

Чтобы не перегружать организм общим наркозом, медики приняли решение сделать операцию мужчине под местной анестезией. Хирурги успешно удалили опухоль и сделали пластику, ведь злокачественное образование возникло на лице мужчины.

В дальнейшем медики осуществили гистологию удаленного образования, которая и подтвердила диагноз — высокодифференцированный плоскоклеточный рак кожи с чистыми краями резекции. Впрочем, врачи уверены, что прогноз от лечения будет хорошим. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, боль и кровотечения исчезли, рана зажила.

"У него все зажило и высокие шансы, что от онкологии он не умрет. А так до операции он терял много крови — язва была большая, сидел на обезболивающих, да и вообще из-за опухоли была интоксикация организма", — говорит хирург.

Можно ли делать операции пожилым людям пожилого возраста

Врачи признаются, что точно не могут сказать, их ли это самый старший пациент, ведь официального учета по возрасту до сих пор не вели. Известно, что в прошлые годы здесь уже проводили сложные хирургические вмешательства людям, возраст которых достигал почти 100 лет.

Хирург Роман Слипецкий отмечает, что пациентов в таком возрасте он оперировал лишь дважды: одному исполнился 101 год, другой - это 102-летний господин Василий.

Подобных долгожителей, по словам медиков, немного. Статистика за 2025 год свидетельствует: во Львовской области проживает всего 68 человек, которые пересекли столетний рубеж. Для сравнения, в странах вроде Японии таких людей гораздо больше, и там медицинская помощь оказывается даже в очень преклонном возрасте без ограничений.

В Украине же бывают случаи, когда родные пациентов жалуются, что врачи не берутся лечить пожилых людей, объясняя это тем, что серьезные сопутствующие болезни или общее состояние сводят на нет эффективность лечения. Более того, иногда есть риск, что терапия нанесет вред или даже приведет к смерти.

Гендиректор онкоцентра Олег Дуда вспоминает, что еще 24 года назад в медицинской среде существовал стереотип: агрессивную терапию, в частности химиотерапию, не стоит назначать людям старше 60 лет.

"Сейчас такого уже нет — важен не паспортный возраст, а биологическое состояние. В 60-70 лет человек может быть менее сохранен, что не позволит провести такое лечение, а есть те, кому за 100, и их состояние такое, что можно оперировать", — сказал Олег Дуда.

В то же время в хирургической практике случаются и другие ситуации. Если возраст сочетается с тяжелой сопутствующей патологией, а само лечение представляет серьезную угрозу для жизни, это становится безусловным противопоказанием к вмешательству. Такое случается и с людьми среднего возраста даже в 50 лет.

