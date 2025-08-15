У Львові видалили пухлину 102-річному пацієнту з раком шкіри

Операція. Фото: Львівський онкоцентр

У Львові лікарі успішно прооперували 102-річного чоловіка, в якого діагностували рак шкіри. Медики припускають, що він може стати найстаршим онкопацієнтом України, якого пролікували хірургічним методом.

Про це повідомляє BBC.

Реклама

Читайте також:

Львівські медики успішно прооперували 102-річного чоловіка від раку шкіри

Історія хвороби розпочалася ще у травні 2023 року, коли на шкірі з’явилася невелика пляма. Чоловік і його рідні не зверталися до лікарів, побоюючись, що у такому віці операцію не проведуть. Коли пухлина почала рости, а пацієнту виповнився 101 рік, в одній із лікарень йому справді відмовили у хірургічному втручанні через високі ризики.

Вже у липні 2025 року новоутворення виросло до восьми сантиметрів. У чоловіка почали з'являтися болючі виразки, нагноєння, біль і кровотечі. Випадково історію дідуся почув хірург Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Роман Сліпецький — він раніше оперував внучку пацієнта. Після обстежень з’ясувалося, що стан серця, нирок та загальні показники здоров’я дозволяють провести втручання.

Пан Василь та лікар. Фото: Львівський онкоцентр

Щоб не перевантажувати організм загальним наркозом, медики прийняли рішення зробити операцію чоловіку під місцевою анестезією. Хірурги успішно видалили пухлину і зробили пластику, адже злоякісне утворення виникло на обличчі чоловіка.

Надалі медики здійснили гістологію видаленого утворення, яка й підтвердила діагноз — високодиференційований плоскоклітинний рак шкіри з чистими краями резекції. Втім, лікарі впевнені, що прогноз від лікування буде хорошим. Зараз пацієнт почувається добре, біль і кровотечі зникли, рана загоїлася.

"У нього все загоїлося, і високі шанси, що від онкології він не помре. А так до операції він втрачав багато крові — виразка була велика, сидів на знеболювальних, та і загалом через пухлину була інтоксикація організму", — каже хірург.

Чи можна робити операції людям похилого віку

Лікарі зізнаються, що точно не можуть сказати, чи це їхній найстарший пацієнт, адже офіційного обліку за віком донині не вели. Відомо, що минулими роками тут уже проводили складні хірургічні втручання людям, вік яких сягав майже 100 років.

Хірург Роман Сліпецький наголошує, що пацієнтів у такому віці він оперував лише двічі: одному виповнився 101 рік, інший — це 102-річний пан Василь.

Подібних довгожителів, за словами медиків, небагато. Статистика за 2025 рік свідчить: у Львівській області проживає лише 68 осіб, які перетнули сторічний рубіж. Для порівняння, у країнах на кшталт Японії таких людей набагато більше, і там медична допомога надається навіть у дуже похилому віці без жодних обмежень.

В Україні ж трапляються випадки, коли рідні пацієнтів скаржаться, що лікарі не беруться лікувати літніх людей, пояснюючи це тим, що серйозні супутні хвороби або загальний стан зводять нанівець ефективність лікування. Ба більше, інколи є ризик, що терапія завдасть шкоди чи навіть призведе до смерті.

Гендиректор онкоцентру Олег Дуда пригадує, що ще 24 роки тому у медичному середовищі існував стереотип: агресивну терапію, зокрема хіміотерапію, не варто призначати людям старше 60 років.

"Зараз такого вже немає — важливий не паспортний вік, а біологічний стан. У 60-70 років людина може бути менш збережена, що не дозволить провести таке лікування, а є ті, кому за 100, і їхній стан такий, що можна оперувати", — сказав Олег Дуда.

Водночас у хірургічній практиці трапляються й інші ситуації. Якщо вік поєднується з важкою супутньою патологією, а саме лікування становить серйозну загрозу для життя, це стає безумовним протипоказом до втручання. Таке трапляється і з людьми середнього віку навіть у 50 років.

Нагадаємо, вчені нещодавно здійснили прорив у дослідженні та лікуванні вірусу, який здатен викликати агресивну форму онкології та схожий на ВІЛ.

Тим часом в Україні фіксують ріст захворюваності на новий штам коронавірусу Stratus. Медики пояснили, чи він небезпечний.