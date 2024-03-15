Во Львове состоится конференция ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

Афиша события. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Во Львове состоится II ежегодная конференция "Я могу!". Конференция посвящена Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие состоится 23 и 24 марта в Grand Hotel Lviv, по проспекту Свободы, 13.

Конференция "Я могу!"

Участниками конференции "Я могу!" станут специалисты по поведенческой терапии, логопедии, педагоги и общественные деятели.

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На мероприятие приглашают родителей, воспитывающих детей с расстройствами спектра аутизма, специалистов в сфере специального образования, а также всех неравнодушных, кто хочет узнать больше о мире людей в спектре и научиться взаимодействовать с ними.

На конференции будут говорить о новых исследованиях по аутизму и мифам вокруг него, эффективным стратегиям коррекционной работы в АВА-терапии, вопросам инклюзии в образовании и интеграции молодежи с аутизмом в обществе.

Регистрация и подробная программа мероприятия по ссылке.

Организаторы конференции: Благотворительный фонд Future for Ukraine и Центр развития и социализации "Старт".

Напомним, мы раньше писали, как живут дети с аутизмом во время войны.