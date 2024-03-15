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У Львові відбудеться конференція до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм — реєстрація

15 березня 2024 12:54
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові відбудеться конференція до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм
Афіша події. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові відбудеться II щорічна конференція "Я можу!". Конференція присвячена Всесвітньому дню поширення інформації про аутизм. Захід відбудеться 23 та 24 березня у Grand Hotel Lviv, на проспекті Свободи, 13.  

Конференція "Я можу!"

Учасниками конференції "Я можу!" стануть фахівці з поведінкової терапії, логопедії, освітяни та громадські діячі.

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На захід запрошують батьків, які виховують дітей з розладами спектра аутизму, спеціалістів зі сфери спеціальної освіти, а також усіх небайдужих, хто хоче дізнатися більше про світ людей у спектрі та навчитися взаємодіяти з ними 

На конференції говоритимуть про нові дослідження щодо аутизму та міфи навколо нього, ефективні стратегії корекційної роботи в АВА-терапії, питання інклюзії в освіті та інтеграції молоді з аутизмом у суспільстві. 

Реєстрація та детальна програма заходу за посиланням. 

Організатори конференції: Благодійний фонд Future for Ukraine та Центр розвитку і соціалізації "Старт".

Нагадаємо, ми раніше писали, як живуть діти з аутизмом під час війни.

діти
Львів
психологія
благодійність
психологічна допомога
лікарі
аутизм

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