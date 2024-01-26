Во Львове отстроили дома, которые уничтожила российская ракета летом
Во Львове, на улице Стрыйской, уже отстроили дома, которые летом уничтожили оккупанты ракетным ударом. К концу февраля должны завершиться работы по укреплению и перекрытию.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Как проходит восстановление домов во Львове
По его словам, следующим этапом станет ремонт квартир, который также будет профинансирован из городского бюджета.
"Поскольку это исторический ареал города, процесс восстановления требует больше времени и максимальной точности по старой документации, чтобы сохранить оригинальный вид домов. Мы отстраиваем все с большим вниманием к деталям. Наша цель — не только восстановить, а и сделать лучше!" — заверил он.
Что известно об атаке
Напомним, что Россия атаковала жилые дома во Львове 6 июля 2023 года. В результате этого погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения.
Тогда глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали Львов тремя ракетами, одна из них попала прямо в жилой дом.
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