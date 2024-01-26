Во Львове отстроили дома, которые уничтожила российская ракета летом

Отстроенный дом во Львове. Фото: Андрей Садовый

Во Львове, на улице Стрыйской, уже отстроили дома, которые летом уничтожили оккупанты ракетным ударом. К концу февраля должны завершиться работы по укреплению и перекрытию.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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По его словам, следующим этапом станет ремонт квартир, который также будет профинансирован из городского бюджета.

Разрушенный дом во Львове. Фото: Андрей Садовый

"Поскольку это исторический ареал города, процесс восстановления требует больше времени и максимальной точности по старой документации, чтобы сохранить оригинальный вид домов. Мы отстраиваем все с большим вниманием к деталям. Наша цель — не только восстановить, а и сделать лучше!" — заверил он.

Отстроенный дом во Львове. Фото: Андрей Садовый

Что известно об атаке

Напомним, что Россия атаковала жилые дома во Львове 6 июля 2023 года. В результате этого погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения.

Тогда глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали Львов тремя ракетами, одна из них попала прямо в жилой дом.

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