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Во Львове отстроили дома, которые уничтожила российская ракета летом

26 января 2024 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове отстроили дома, которые уничтожила российская ракета летом
Отстроенный дом во Львове. Фото: Андрей Садовый
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове, на улице Стрыйской, уже отстроили дома, которые летом уничтожили оккупанты ракетным ударом. К концу февраля должны завершиться работы по укреплению и перекрытию.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Как проходит восстановление домов во Львове

По его словам, следующим этапом станет ремонт квартир, который также будет профинансирован из городского бюджета.

восстановление дома во Львове
Разрушенный дом во Львове. Фото: Андрей Садовый

"Поскольку это исторический ареал города, процесс восстановления требует больше времени и максимальной точности по старой документации, чтобы сохранить оригинальный вид домов. Мы отстраиваем все с большим вниманием к деталям. Наша цель — не только восстановить, а и сделать лучше!" — заверил он.

восстановление дома во Львове
Отстроенный дом во Львове. Фото: Андрей Садовый

Что известно об атаке

Напомним, что Россия атаковала жилые дома во Львове 6 июля 2023 года. В результате этого погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения.

Тогда глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали Львов тремя ракетами, одна из них попала прямо в жилой дом.

Также мы писали, что воспитанники спорткомплекса "Локомотив" в Киеве, который утром 23 января пострадал от российского обстрела, уже возобновили тренировки. Юных спортсменов лично приехал поддержать Андрей Шевченко.

Львов
Андрей Садовый
оккупанты
восстановление
дом
Россия

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