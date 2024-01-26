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У Львові відбудували будинки, які знищила російська ракета влітку

26 січня 2024 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові відбудували будинки, які знищила російська ракета влітку
Відбудований будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові, на вулиці Стрийській, уже відбудували будинки, які влітку окупанти знищили ракетним ударом. До кінця лютого мають завершитися роботи з укріплення та перекриття.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, наступним етапом стане ремонт квартир, який також профінансують з міського бюджету.

відбудова будинку у Львові
Зруйнований будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий

"Оскільки це історичний ареал міста, процес відбудови потребує більше часу та максимальної точності щодо старої документації, аби зберегти оригінальний вигляд будинків. Ми відбудовуємо все з великою увагою до деталей. Наша мета — не лише відновити, а зробити краще!" — запевнив він. 

відбудова будинку у Львові
Відбудований будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий

Що відомо про атаку

Нагадаємо, що Росія атакувала житлові будинки у Львові 6 липня. Внаслідок цього загинуло 10 людей, ще 42 особи отримали поранення.

Тоді очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували Львів трьома ракетами, одна з них влучила прямо в житловий будинок.

Також ми писали, що вихованці спорткомплексу Укрзалізниці "Локомотив" у Києві, який вранці 23 січня постраждав від російського обстрілу, вже відновили тренування. Юних спортсменів особисто приїхав підтримати Андрій Шевченко.

Львів
Андрій Садовий
окупанти
відновлення
будинок
Росія

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