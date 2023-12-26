Я хочу знать, что с моим сыном: родные военнопленных вышли на акцию во Львове

Жена военнопленного. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сегодня, 26 декабря, во Львове на площади перед памятником Королю Даниле состоялась молчаливая акция "Второе Рождество в плену. Не молчи. Плен — убивает".

Об этом сообщает с места события корреспондент Новини.LIVE

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Родственники пленных защитников "Азовстали" и неравнодушные украинцы собрались у памятника Королю Даниле, где требовали освобождения защитников, длительное время удерживаемых Россией.

Организаторка акции и координаторка семей военнопленных во Львове Ирина Новосядло в комментарии Новини.LIVE отметила:

"В период рождественско-новогодних праздников не имеем права забывать о тех, кто сегодня находится в плену, на фронте или погиб. Ибо благодаря им можем колядовать и возвеличивать Христа"

Во Львове прошла молчаливая акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Последний обмен пленными азовцев состоялся 11 июня. Поэтому их родные выходят на такие акции в ряде городов, в частности Киеве, Одессе, Черкассах, Харькове и Ивано-Франковске.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове состоялась молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова".