Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове прошла акция на поддержку пленных "Азовстали" arrow

Во Львове прошла акция на поддержку пленных "Азовстали"

26 декабря 2023 22:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Я хочу знать, что с моим сыном: родные военнопленных вышли на акцию во Львове
Жена военнопленного. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 26 декабря, во Львове на площади перед памятником Королю Даниле состоялась молчаливая акция "Второе Рождество в плену. Не молчи. Плен — убивает".

Об этом сообщает с места события корреспондент Новини.LIVE

Читайте также:

Родственники пленных защитников "Азовстали" и неравнодушные украинцы собрались у памятника Королю Даниле, где требовали освобождения защитников, длительное время удерживаемых Россией.

Организаторка акции и координаторка семей военнопленных во Львове Ирина Новосядло в комментарии Новини.LIVE отметила:

"В период рождественско-новогодних праздников не имеем права забывать о тех, кто сегодня находится в плену, на фронте или погиб. Ибо благодаря им можем колядовать и возвеличивать Христа"

Во Львове прошла молчаливая акция в поддержку военнопленных. Фото: Новости.LIVE, Марта Байдака
Во Львове прошла молчаливая акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Последний обмен пленными азовцев состоялся 11 июня. Поэтому их родные выходят на такие акции в ряде городов, в частности Киеве, Одессе, Черкассах, Харькове и Ивано-Франковске.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове состоялась молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме