Я хочу знать, что с моим сыном: родные военнопленных вышли на акцию во Львове

Во Львове прошла акция на поддержку пленных "Азовстали"
Сегодня, 26 декабря, во Львове на площади перед памятником Королю Даниле состоялась молчаливая акция "Второе Рождество в плену. Не молчи. Плен — убивает".
Об этом сообщает с места события корреспондент Новини.LIVE
Родственники пленных защитников "Азовстали" и неравнодушные украинцы собрались у памятника Королю Даниле, где требовали освобождения защитников, длительное время удерживаемых Россией.
Организаторка акции и координаторка семей военнопленных во Львове Ирина Новосядло в комментарии Новини.LIVE отметила:
"В период рождественско-новогодних праздников не имеем права забывать о тех, кто сегодня находится в плену, на фронте или погиб. Ибо благодаря им можем колядовать и возвеличивать Христа"
Последний обмен пленными азовцев состоялся 11 июня. Поэтому их родные выходят на такие акции в ряде городов, в частности Киеве, Одессе, Черкассах, Харькове и Ивано-Франковске.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове состоялась молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова".
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