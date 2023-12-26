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У Львові відбулась акція на підтримку полонених "Азовсталі"

26 грудня 2023 22:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Я хочу знати, що з моїм сином: рідні військовополонених вийшли на акцію у Львові
Дружина військовополоненого. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 26 грудня, у Львові на площі перед пам'ятником Королю Данилу відбулась мовчазна акція "Друге Різдво в полоні. Не мовчи. Полон — вбиває". 

Про це повідомляє з місця події кореспондентка Новини.LIVE

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Родичі полонених захисників "Азовсталі" та небайдужі українці зібрались біля пам'ятника Королю Данилу, де  вимагали звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія.

Організаторка акції  та координаторка сімей військовополонених у Львові Ірина Новосядло у коментарі Новини.LIVE зазначила:

"У період різдвяно-новорічних свят не маємо права забувати за тих, хто сьогодні перебуває в полоні, на фронті чи загинув. Бо завдяки їм можемо колядувати та возвеличувати Христа"

У Львові відбулась мовчазна акція в підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
У Львові відбулась мовчазна акція в підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Додамо, останній обмін полоненими азовців відбувся 11 червня. Через це їхні рідні виходять на такі акції в низці міст, зокрема Києві, Одесі, Черкасах, Харкові та Івано-Франківську.

Нагадаємо, ми раніше писали що, у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених  військовослужбовців "Азову". 

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