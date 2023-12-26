Я хочу знати, що з моїм сином: рідні військовополонених вийшли на акцію у Львові

У Львові відбулась акція на підтримку полонених "Азовсталі"
Сьогодні, 26 грудня, у Львові на площі перед пам'ятником Королю Данилу відбулась мовчазна акція "Друге Різдво в полоні. Не мовчи. Полон — вбиває".
Про це повідомляє з місця події кореспондентка Новини.LIVE
Родичі полонених захисників "Азовсталі" та небайдужі українці зібрались біля пам'ятника Королю Данилу, де вимагали звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія.
Організаторка акції та координаторка сімей військовополонених у Львові Ірина Новосядло у коментарі Новини.LIVE зазначила:
"У період різдвяно-новорічних свят не маємо права забувати за тих, хто сьогодні перебуває в полоні, на фронті чи загинув. Бо завдяки їм можемо колядувати та возвеличувати Христа"
Додамо, останній обмін полоненими азовців відбувся 11 червня. Через це їхні рідні виходять на такі акції в низці міст, зокрема Києві, Одесі, Черкасах, Харкові та Івано-Франківську.
Нагадаємо, ми раніше писали що, у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову".
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