Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фото

Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж
Во Львове провели акцию в поддержку военнопленных и пропавших без вести защитников. Перед театром оперы и балета собрались сотни неравнодушных людей.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в субботу, 12 апреля.
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове
Украинцы в очередной раз вышли на акцию во Львове, чтобы привлечь внимание общественности к пропавшим без вести военным и тем, кто попал в плен. Участие в мероприятии приняли близкие и родные защитников, а также — ветераны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе состоялось шествие в поддержку пленных и пропавших без вести. Украинцы напомнили о необходимости возвращения наших бойцов домой.
Также мы писали о том, что военные, которых освободили из вражеского плена, могут получить полное юридическое обеспечение бесплатно. Такое право им гарантирует государство.
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