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Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

12 апреля 2025 15:12
Ольга Антоновская - редактор
Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фото
Участники акции в поддержку пленных и пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Ольга Антоновская - редактор

Во Львове провели акцию в поддержку военнопленных и пропавших без вести защитников. Перед театром оперы и балета собрались сотни неравнодушных людей.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в субботу, 12 апреля.

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Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове

Украинцы в очередной раз вышли на акцию во Львове, чтобы привлечь внимание общественности к пропавшим без вести военным и тем, кто попал в плен. Участие в мероприятии приняли близкие и родные защитников, а также — ветераны.

Акція на підтримку військовополонених у Львові
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Ветераны держат в руках плакаты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Участники акции стоят возле театра во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Дети держат плакат и фото военного. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Женщины держат флаг. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Дети держат таблички с надписями об украинских защитниках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Участницы акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Акция в поддержку защитников во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Люди держат в руках флаги и плакаты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Женщины держат флаг с портретом военного. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Во Львове организовали акцию в поддержку защитников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Акцию в поддержку защитников, которые попали в плен. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція на підтримку військовополонених у Львові
Акция во Львове в поддержку военных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе состоялось шествие в поддержку пленных и пропавших без вести. Украинцы напомнили о необходимости возвращения наших бойцов домой.

Также мы писали о том, что военные, которых освободили из вражеского плена, могут получить полное юридическое обеспечение бесплатно. Такое право им гарантирует государство.

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