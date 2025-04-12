У Львові відбулась акція на підтримку полонених — фото

У Львові відбулась акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У Львові провели акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Перед театром опери та балету зібрались сотні небайдужих людей.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в суботу, 12 квітня.
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові
Українці вкотре вийшли на акцію у Львові, аби привернути увагу спільноти до зниклих безвісти військових та тих, хто потрапив у полон. Участь у заході взяли близькі та рідні захисників, а також — ветерани.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі відбулась хода на підтримку полонених та зниклих безвісти. Українці нагадали про необхідність повернення наших бійців додому.
Також ми писали про те, що військові, котрих звільнили з ворожого полону, можуть отримати повне юридичне забезпечення безкоштовно. Таке право їм гарантує держава.
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