У Львові відбулась акція на підтримку полонених — фото

Учасники акції на підтримку полонених та зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові провели акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Перед театром опери та балету зібрались сотні небайдужих людей.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в суботу, 12 квітня.

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Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові

Українці вкотре вийшли на акцію у Львові, аби привернути увагу спільноти до зниклих безвісти військових та тих, хто потрапив у полон. Участь у заході взяли близькі та рідні захисників, а також — ветерани.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ветерани тримають у руках плакати. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції стоять біля театру у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Діти тримають плакат та фото військового. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жінки тримають прапор. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Діти тримають таблички з надписами про українських оборонців. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасниці акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція на підтримку оборонців у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди тримають у руках прапори та плакати. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жінки тримають прапор з портретом військового. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові організували акцію на підтримку захисників. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акцію на підтримку захисників, які потрапили у полон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція у Львові на підтримку військових. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі відбулась хода на підтримку полонених та зниклих безвісти. Українці нагадали про необхідність повернення наших бійців додому.

Також ми писали про те, що військові, котрих звільнили з ворожого полону, можуть отримати повне юридичне забезпечення безкоштовно. Таке право їм гарантує держава.