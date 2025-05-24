Акция в поддержку пленных во Львове 24 мая — фото

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

В центре Львова 24 мая состоялась акция в поддержку военнопленных "Не молчи! Плен убивает". В центре города собрались неравнодушные, чтобы напомнить о всех, кто в российской неволе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных во Львове

Сегодня сотни жителей и гостей Львова собрались на акцию в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Все держали плакаты, где были надписи:

"Молчание тоже выбор! Плен убивает",

"Free Azov",

"Кричите о пропавших без вести и пленных",

"Будь надежным тылом",

"Твой голос — их надежда" и другие.

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Также к обществу обратился военный Александр Шандро, который вернулся из российского плена. Он поблагодарил всех участников акции за поддержку семей военных.

Кроме того, Александр подчеркнул, что важно вернуть домой каждого, кто освобожден из неволи, и выразил свое возмущение относительно обещаний, которые не выполняются.

Шандро отметил, что терпение семей, которые ждут своих близких, заканчивается, и призвал власть быть более ответственной в своих действиях.

"Мы ждем результатов, а не пустых обещаний", — подчеркнул военный.

Напомним, 24 мая, состоялся второй день обмена пленными в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 защитников.

В Координационном штабе рассказали, кто вернулся из плена и на каких направлениях воевали украинские защитники.