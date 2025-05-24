Акція на підтримку полонених у Львові 24 травня — фото

У Львові відбулась акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У центрі Львова 24 травня відбулась акція на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває". У центрі міста зібрались небайдужі, аби нагадати про усіх, хто в російській неволі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Львові
Сьогодні сотні жителів і гостей Львова зібралися на акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Усі тримали плакати, де були написи:
- "Мовчання теж вибір! Полон вбиває",
- "Free Azov",
- "Кричіть про зниклих безвісти та полонених",
- "Будь надійним тилом",
- "Твій голос — їхня надія" тощо.
Також до суспільства звернувся військовий Олександр Шандро, який повернувся з російського полону. Він подякував всім учасникам акції за підтримку родин військових.
Крім того, Олександр підкреслив, що важливо повернути додому кожного, хто звільнений з неволі, і висловив своє обурення щодо обіцянок, які не виконуються.
Шандро наголосив, що терпіння родин, які чекають на своїх близьких, закінчується, і закликав владу бути більш відповідальною у своїх діях.
"Ми чекаємо на результати, а не на пусті обіцянки", — наголосив військовий.
Нагадаємо, 24 травня, відбувся другий день обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 захисників.
У Координаційному штабі розповіли, хто повернувся з полону та на яких напрямках воювали українські захисники.
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