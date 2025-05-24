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У Львові відбулась акція на підтримку полонених — фоторепортаж

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Дата публікації: 24 травня 2025 16:58
Акція на підтримку полонених у Львові 24 травня — фото
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE

У центрі Львова 24 травня відбулась акція на підтримку військовополонених "Не мовчи! Полон вбиває". У центрі міста зібрались небайдужі, аби нагадати про усіх, хто в російській неволі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Акція на підтримку полонених у Львові

Сьогодні сотні жителів і гостей Львова зібралися на акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Усі тримали плакати, де були написи:

  • "Мовчання теж вибір! Полон вбиває",
  • "Free Azov",
  • "Кричіть про зниклих безвісти та полонених",
  • "Будь надійним тилом",
  • "Твій голос — їхня надія" тощо. 
Акція підтримка полонених
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених у Львові
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених 24 травня
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE
Не мовчи! Полон вбиває
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція у Львові 24 травня
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки для полонених
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE

Також до суспільства звернувся військовий Олександр Шандро, який повернувся з російського полону. Він подякував всім учасникам акції за підтримку родин військових.

 Крім того, Олександр підкреслив, що важливо повернути додому кожного, хто звільнений з неволі, і висловив своє обурення щодо обіцянок, які не виконуються.

Шандро наголосив, що терпіння родин, які чекають на своїх близьких, закінчується, і закликав владу бути більш відповідальною у своїх діях. 

"Ми чекаємо на результати, а не на пусті обіцянки", — наголосив військовий.

Нагадаємо, 24 травня, відбувся другий день обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 захисників.

У Координаційному штабі розповіли, хто повернувся з полону та на яких напрямках воювали українські захисники. 

Львів акція полонені війна в Україні зниклі безвісти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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