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Во Львове состоялась акция в поддержку пленных воинов из 24-й бригады

27 июля 2024 17:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Во Львове люди призвали вернуть из плена военных 24-й бригады
Во Львове прошла акция в поддержку пленных воинов. Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 27 июля, во Львове прошла акция в поддержку пленных воинов из 24-й бригады. Некоторые участники акции отмечают, что вообще не располагают информацией о своих родных.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция в поддержку воинов из 24-й бригады во Львове

Мама военнопленного Виталия Барабаша ждет известия от сына уже третий год. Женщина рассказала, что ее сын попал в плен 14 мая 2022 года и с тех пор она не знает, где он и что с ним.

"Я знаю, что он жив. Два года назад мне россияне написали сообщение, что он в плену и с ним все хорошо", — сказала женщина.

Во Львове люди вышли на акцию поддержки пленных
Родные военнопленных на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE

Ничего не знает о судьбе своего брата Николая и Наталья, еще одна участница акции.

Она отметила, что ее брат тоже находится в плену с 2022 года.

"В части и собратья говорят, что мертвым его не видели. У нас есть надежда, что он действительно в плену", — отмечает Наталья.

Она подчеркнула, что только родные пленных военнослужащих знают, какая это боль и как трудно с ней жить, когда нет информации о человеке.

Акция в поддержку пленных во Львове
Женщины призывают вернуть пленных. Фото: Новини.LIVE

Ранее в Киеве родные пленных бойцов "Азова" вышли на улицы, чтобы напомнить о защитниках, которых до сих пор не удалось вернуть в Украину. Участники акции требуют ускорить процесс освобождения военных.

Мы также писали, что Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в российских тюрьмах. На их территориях враг казнил более 100 военных.

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