У Львові люди закликали повернути з полону військових 24-ї бригади

У Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів з 24-ї бригади
У суботу, 27 липня, у Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів з 24-ї бригади. Деякі учасники акції зазначають, що взагалі не мають інформації про своїх рідних.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція на підтримку воїнів з 24-ї бригади у Львові
Мама полоненого Віталія Барабаша чекає звістки від сина вже третій рік. Жінка розповіла, що її син потрапив у полон 14 травня 2022 і з тих пір вона не знає, де він і що з ним.
"Я знаю, що він живий. Два роки тому мені росіяни написали повідомлення, що він у полоні і з ним все добре", — сказала жінка.
Нічого не знає про долю свого брата Миколи і Наталя, ще одна учасниця акції.
Вона зазначила, що її брат теж перебуває у полоні з 2022 року.
"В частині і побратими кажуть, що мертвим його не бачили. У нас є надія, що він справді в полоні", — зазначає Наталя.
Вона наголосила, що лише рідні полонених військовослужбовців знають, який це біль і як важко з ним жити, коли не маєш інформації про людину.
Раніше у Києві рідні полонених бійців "Азова" вийшли на вулиці, аби нагадати про захисників, яких досі не вдалося повернути в Україну. Учасники акції вимагають пришвидшити процес звільнення військових.
Ми також писали, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.
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