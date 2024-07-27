У Львові люди закликали повернути з полону військових 24-ї бригади

У Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 27 липня, у Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів з 24-ї бригади. Деякі учасники акції зазначають, що взагалі не мають інформації про своїх рідних.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція на підтримку воїнів з 24-ї бригади у Львові

Мама полоненого Віталія Барабаша чекає звістки від сина вже третій рік. Жінка розповіла, що її син потрапив у полон 14 травня 2022 і з тих пір вона не знає, де він і що з ним.

"Я знаю, що він живий. Два роки тому мені росіяни написали повідомлення, що він у полоні і з ним все добре", — сказала жінка.

Рідні полонених на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нічого не знає про долю свого брата Миколи і Наталя, ще одна учасниця акції.

Вона зазначила, що її брат теж перебуває у полоні з 2022 року.

"В частині і побратими кажуть, що мертвим його не бачили. У нас є надія, що він справді в полоні", — зазначає Наталя.

Вона наголосила, що лише рідні полонених військовослужбовців знають, який це біль і як важко з ним жити, коли не маєш інформації про людину.

Жінки закликають повернути полонених. Фото: Новини.LIVE

Раніше у Києві рідні полонених бійців "Азова" вийшли на вулиці, аби нагадати про захисників, яких досі не вдалося повернути в Україну. Учасники акції вимагають пришвидшити процес звільнення військових.

Ми також писали, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.