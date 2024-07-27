Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів з 24-ї бригади arrow

У Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів з 24-ї бригади

27 липня 2024 17:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Львові люди закликали повернути з полону військових 24-ї бригади
У Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 27 липня, у Львові відбулась акція на підтримку полонених воїнів з 24-ї бригади. Деякі учасники акції зазначають, що взагалі не мають інформації про своїх рідних.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція на підтримку воїнів з 24-ї бригади у Львові

Мама полоненого Віталія Барабаша чекає звістки від сина вже третій рік. Жінка розповіла, що її син потрапив у полон 14 травня 2022 і з тих пір вона не знає, де він і що з ним.  

"Я знаю, що він живий. Два роки тому мені росіяни написали повідомлення, що він у полоні і з ним все добре", — сказала жінка.

У Львові люди вийшли на акцію підтримки полонених
Рідні полонених на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нічого не знає про долю свого брата Миколи і Наталя, ще одна учасниця акції. 

Вона зазначила, що її брат теж перебуває у полоні з 2022 року.  

"В частині і побратими кажуть, що мертвим його не бачили. У нас є надія, що він справді в полоні", — зазначає Наталя.

Вона наголосила, що лише рідні полонених військовослужбовців знають, який це біль і як важко з ним жити, коли не маєш інформації про людину.

Акція на підтримку полонених у Львові
Жінки закликають повернути полонених. Фото: Новини.LIVE

Раніше у Києві рідні полонених бійців "Азова" вийшли на вулиці, аби нагадати про захисників, яких досі не вдалося повернути в Україну. Учасники акції вимагають пришвидшити процес звільнення військових.

Ми також писали, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.

мітинг ЗСУ Львів армія акція військові полонені Росія військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом