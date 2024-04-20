Во Львове прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя
Во Львове прошел очередной митинг. В этот раз акция была посвящена поддержке пленных защитников Мариуполя.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 20 апреля.
Что именно требуют участники акции во Львове
"Мы не должны быть равнодушными", — заявили инициаторы акции в своих лозунгах.
Активисты отметили, что напоминать миру о пленных защитниках — это меньшее из всего, что может сделать каждый украинец.
Жена одного из пленных защитников Мариуполя призвала не забывать о тех, кто в плену. Марта говорит, что она вместе с детьми больше всего хотят одного — возвращение ее мужа домой.
Украинцы в российском плену
Последний обмен пленных азовцев состоялся еще 3 января. Их родные выходят на подобные акции в ряде городов, в частности, в Киеве, Одессе, Черкассах, Харькове и Ивано-Франковске.
Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4 337 украинцев, из которых более 3 500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.
Ранее мы сообщали, что в Киеве прошла акция в поддержку украинских пленников FreeAzov.
Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.
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