У Львові відбулась акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
У Львові відбувся черговий мітинг. Цього разу акція була присвячена підтримці полонених захисників Маріуполя.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 20 квітня.
Що саме вимагають учасники акції у Львові
"Ми не маємо бути байдужими", — заявили ініціатори акції у своїх гаслах.
Активісти зазначили, що нагадувати світові про полонених захисників — це найменше, що можна зробити для тих, хто боровся за кожного з нас.
Дружина одного із полонених захисників Маріуполя закликала не забувати про тих, хто в полоні. Марта говорить, що разом із дітьми найбільше хочуть одного — повернення чоловіка додому.
Українці у російському полоні
Останній обмін полонених азовців відбувся ще 3 cічня. Їхні рідні виходять на такі акції в низці міст, зокрема в Києві, Одесі, Черкасах, Харкові та Івано-Франківську.
Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4 337 українців, з яких понад 3 500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.
Раніше ми повідомляли, що у Києві пройшла акція на підтримку українських полонених FreeAzov.
Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.
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