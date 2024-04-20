У Львові відбулась акція на підтримку полонених захисників Маріуполя

Учасники акції у підтримку полонених військових з Маріуполя. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбувся черговий мітинг. Цього разу акція була присвячена підтримці полонених захисників Маріуполя.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 20 квітня.

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"Ми не маємо бути байдужими", — заявили ініціатори акції у своїх гаслах.

Активісти зазначили, що нагадувати світові про полонених захисників — це найменше, що можна зробити для тих, хто боровся за кожного з нас.

Мітингувальники вимагають звільнення азовців. Фото: Новини.LIVE

Дружина одного із полонених захисників Маріуполя закликала не забувати про тих, хто в полоні. Марта говорить, що разом із дітьми найбільше хочуть одного — повернення чоловіка додому.

Українці у російському полоні

Останній обмін полонених азовців відбувся ще 3 cічня. Їхні рідні виходять на такі акції в низці міст, зокрема в Києві, Одесі, Черкасах, Харкові та Івано-Франківську.

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4 337 українців, з яких понад 3 500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пройшла акція на підтримку українських полонених FreeAzov.

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.