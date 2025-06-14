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Главная Львов Во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных — видео

Во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных — видео

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Дата публикации 14 июня 2025 15:55
Акция FreeAzov во Львове 14 июня - люди вышли на улицу с плакатами
Акция Free Azov во Львове. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Акция Free Azov во Львове

В субботу, 14 июня, во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи, плен убивает" в поддержку военнопленных. На акцию вышли около сотни человек.

Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE.

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Акция Free Azov во Львове

Мероприятие организовали в рамках кампании Free Azov, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских защитников, которые до сих пор находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.

Акція FreeAzov у Львові
Участники акции Акция FreeAzov во Львове. Фото: Новини.LIVE

На акцию собралось около сотни человек - это родные бойцов, собратья, волонтеры и неравнодушные львовяне. Они держали плакаты с призывами освободить пленных, фото военных, которые уже много месяцев не выходят на связь.

Акція FreeAzov у Львові
Ветераны на акции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 14 июня Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю. Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года.

Также мы писали, что в Одессе состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

митинг Львов акция пленные бригада "Азов" пропавшие без вести
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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