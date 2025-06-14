Акция FreeAzov во Львове 14 июня - люди вышли на улицу с плакатами

Во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных — видео
В субботу, 14 июня, во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи, плен убивает" в поддержку военнопленных. На акцию вышли около сотни человек.
Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE.
Акция Free Azov во Львове
Мероприятие организовали в рамках кампании Free Azov, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских защитников, которые до сих пор находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.
На акцию собралось около сотни человек - это родные бойцов, собратья, волонтеры и неравнодушные львовяне. Они держали плакаты с призывами освободить пленных, фото военных, которые уже много месяцев не выходят на связь.
Напомним, 14 июня Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю. Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года.
Также мы писали, что в Одессе состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.
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