Акция FreeAzov во Львове 14 июня - люди вышли на улицу с плакатами

Акция Free Azov во Львове. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 14 июня, во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи, плен убивает" в поддержку военнопленных. На акцию вышли около сотни человек.

Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE.

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Акция Free Azov во Львове

Мероприятие организовали в рамках кампании Free Azov, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских защитников, которые до сих пор находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.

Участники акции Акция FreeAzov во Львове. Фото: Новини.LIVE

На акцию собралось около сотни человек - это родные бойцов, собратья, волонтеры и неравнодушные львовяне. Они держали плакаты с призывами освободить пленных, фото военных, которые уже много месяцев не выходят на связь.

Ветераны на акции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 14 июня Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю. Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года.

Также мы писали, что в Одессе состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.