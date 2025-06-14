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Головна Львів У Львові відбулась акція на підтримку військовополонених — відео

У Львові відбулась акція на підтримку військовополонених — відео

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Дата публікації: 14 червня 2025 15:55
Акція FreeAzov у Львові 14 червня — люди вийшли на вулицю з плакатами
Акція Free Azov у Львові. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Акція Free Azov у Львові

В суботу, 14 червня, у Львові на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулася акція "Не мовчи, полон вбиває" на підтримку військовополонених. На акцію вийшли близько сотні людей.

Про це повідомляє кореспондента Новини.LIVE.

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Акція Free Azov у Львові

Захід організували в межах кампанії Free Azov, аби привернути увагу до долі українських захисників, які досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.

Акція FreeAzov у Львові
Учасники акції Акція FreeAzov у Львові. Фото: Новини.LIVE

На акцію зібралося близько сотні людей — це рідні бійців, побратими, волонтери та небайдужі львів’яни. Вони тримали плакати з закликами звільнити полонених, фото військових, які вже багато місяців не виходять на зв’язок.

Акція FreeAzov у Львові
Ветерани на акції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 14 червня Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.

Також ми писали, що в Одесі відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. 

мітинг Львів акція полонені бригада "Азов" зниклі безвісти
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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