Акція FreeAzov у Львові 14 червня — люди вийшли на вулицю з плакатами

Акція Free Azov у Львові. Фото: Новини.LIVE

В суботу, 14 червня, у Львові на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулася акція "Не мовчи, полон вбиває" на підтримку військовополонених. На акцію вийшли близько сотні людей.

Про це повідомляє кореспондента Новини.LIVE.

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Акція Free Azov у Львові

Захід організували в межах кампанії Free Azov, аби привернути увагу до долі українських захисників, які досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.

Учасники акції Акція FreeAzov у Львові. Фото: Новини.LIVE

На акцію зібралося близько сотні людей — це рідні бійців, побратими, волонтери та небайдужі львів’яни. Вони тримали плакати з закликами звільнити полонених, фото військових, які вже багато місяців не виходять на зв’язок.

Ветерани на акції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 14 червня Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.

Також ми писали, що в Одесі відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників.