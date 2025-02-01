Во Львове продолжается акция в поддержку военнопленных

Во Львове состоялась акция FreeAzov — фото и видео
Во Львове в субботу, 1 февраля, жители собрались в центре города. Целью акции "FreeAzov" является поддержка украинских военных, которые до сих пор находятся в плену России.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция во Львове 1 февраля
Сотни людей сегодня собрались на площади перед памятником Тарасу Шевченко во Львове на акцию "Не мовчи, полон вбиває".
Таким образом они пытаются напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в плену и требуют их возвращения домой.
Участники митинга отметили важность обменов пленными и призвали власти Украины и международное сообщество не забывать об этом.
Напомним, 26 января в Харькове на акцию поддержки военнопленных вышли дети. Вместе с родителями они просят вернуть домой своих родных.
Также в тот же день на улицы города вышли одесситы. На Дерибасовской жители напомнили о героях, которые до сих пор находятся в плену.
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