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Во Львове состоялась акция FreeAzov — фото и видео

1 февраля 2025 17:09
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове продолжается акция в поддержку военнопленных
Акция поддержки во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в субботу, 1 февраля, жители собрались в центре города. Целью акции "FreeAzov" является поддержка украинских военных, которые до сих пор находятся в плену России.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Люди собрались в центре города. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Родные пленных пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Таким образом они пытаются напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в плену и требуют их возвращения домой.

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Родные и друзья пленных на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Во Львове люди собрались на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Участники митинга отметили важность обменов пленными и призвали власти Украины и международное сообщество не забывать об этом.

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Напомним, 26 января в Харькове на акцию поддержки военнопленных вышли дети. Вместе с родителями они просят вернуть домой своих родных.

Также в тот же день на улицы города вышли одесситы. На Дерибасовской жители напомнили о героях, которые до сих пор находятся в плену.

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