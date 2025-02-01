Во Львове продолжается акция в поддержку военнопленных

Акция поддержки во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в субботу, 1 февраля, жители собрались в центре города. Целью акции "FreeAzov" является поддержка украинских военных, которые до сих пор находятся в плену России.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция во Львове 1 февраля

Сотни людей сегодня собрались на площади перед памятником Тарасу Шевченко во Львове на акцию "Не мовчи, полон вбиває".

Акция FreeAzov Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди собрались в центре города. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Родные пленных пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Таким образом они пытаются напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в плену и требуют их возвращения домой.

Родные и друзья пленных на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове люди собрались на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вышли в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники митинга отметили важность обменов пленными и призвали власти Украины и международное сообщество не забывать об этом.

Акция FreeAzov во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жители Львова на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди с плакатами вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В центре Львова собрались люди.Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, 26 января в Харькове на акцию поддержки военнопленных вышли дети. Вместе с родителями они просят вернуть домой своих родных.

Также в тот же день на улицы города вышли одесситы. На Дерибасовской жители напомнили о героях, которые до сих пор находятся в плену.