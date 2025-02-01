У Львові триває акція на підтримку військовополонених

Акція підтримки у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у суботу, 1 лютого, мешканці зібралися в центрі міста. Метою акції "FreeAzov" є підтримка українських військових, які досі перебувають в полоні Росії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція у Львові 1 лютого

Сотні людей сьогодні зібралися на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку у Львові на акцію "Не мовчи, полон вбиває".

Акція FreeAzov. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди зібралися в центрі міста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Рідні полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В такий спосіб вони намагаються нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні та вимагають їх повернення додому.

Рідні та друзі полонених на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові люди зібралися на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вийшли в підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники мітингу наголосили на важливості обмінів полоненими та закликали владу України та міжнародну спільноту не забувати про це.

Акція FreeAzov у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Мешканці Львова на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди з плакатами вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У центрі Львова зібралися люди.Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, 26 січня у Харкові на акцію підтримки військовополонених вийшли діти. Разом з батьками вони просять повернути додому своїх рідних.

Також того ж дня на вулиці міста вийшли одесити. На Дерибасівській мешканці нагадали про героїв, які досі перебувають в полоні.