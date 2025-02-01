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У Львові відбулася акція FreeAzov — фото та відео

1 лютого 2025 17:09
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові триває акція на підтримку військовополонених
Акція підтримки у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у суботу, 1 лютого, мешканці зібралися в центрі міста. Метою акції "FreeAzov" є підтримка українських військових, які досі перебувають в полоні Росії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Рідні полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В такий спосіб вони намагаються нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні та вимагають їх повернення додому.

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Учасники мітингу наголосили на важливості обмінів полоненими та закликали владу України та міжнародну спільноту не забувати про це.

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Нагадаємо, 26 січня у Харкові на акцію підтримки військовополонених вийшли діти. Разом з батьками вони просять повернути додому своїх рідних.

Також того ж дня на вулиці міста вийшли одесити. На Дерибасівській мешканці нагадали про героїв, які досі перебувають в полоні.

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