У Львові триває акція на підтримку військовополонених

У Львові відбулася акція FreeAzov — фото та відео
У Львові у суботу, 1 лютого, мешканці зібралися в центрі міста. Метою акції "FreeAzov" є підтримка українських військових, які досі перебувають в полоні Росії.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція у Львові 1 лютого
Сотні людей сьогодні зібралися на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку у Львові на акцію "Не мовчи, полон вбиває".
В такий спосіб вони намагаються нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні та вимагають їх повернення додому.
Учасники мітингу наголосили на важливості обмінів полоненими та закликали владу України та міжнародну спільноту не забувати про це.
Нагадаємо, 26 січня у Харкові на акцію підтримки військовополонених вийшли діти. Разом з батьками вони просять повернути додому своїх рідних.
Також того ж дня на вулиці міста вийшли одесити. На Дерибасівській мешканці нагадали про героїв, які досі перебувають в полоні.
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