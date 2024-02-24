Во Львове состоялась акция в поддержку пленных азовцев — к чему призывают активисты

Акция в поддержку пленных азовцев во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялась акция в поддержку пленных азовцев. Активисты призывают людей приходить на такие митинги, потому что крайне важно быть рядом с родственниками пленных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 24 февраля.

Акция в поддержку пленных азовцев

В рамках мероприятия активисты призывали людей ни на секунду не забывать про тех, кто уже почти два года находится в российском плену.

" В 2022 году мы вспомнили тех, кто первым принял бой. Сегодня как никогда мы вспоминаем тех, кто принял на себя бой — гарнизон Мариуполь, который выиграл время для всей Украины. Сегодня 21 месяц, как пленные гарнизона Мариуполя находятся в плену у врага. Россия не имеет человеческого обличья. Говорите про пленных, про тех, кто выиграл время для всей нашей Украины. Говорите, потому что плен убивает", — обратилась активистка к народу.

Акция в поддержку пленных азовцев во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных азовцев во Львове. Фото: Новини.LIVE

На митинг пришла девушка по имени Светлана. Ее муж — воин из Мариуполя, он попал в плен 4 апреля 2022 года.

"Мы повсюду обращались. Ездим в Координационный штаб, Национальное информационное бюро. Ездим по всей Украине на митинги, на акции, чтобы хоть как-то привлечь внимание", — говорит Светлана.

Акция в поддержку пленных азовцев во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных азовцев во Львове. Фото: Новини.LIVE

Активисты говорят, что украинцы должны азовцам жизнью. При этом они призвали всех присоединяться к акциям в поддержку азовцев.

"Вы почувствуете близость с людьми, ожидающими возвращения своих родных, и с теми, кто в плену. Это очень важно. Мы не имеем права этого забыть", — добавил митингующий.

Акция в поддержку пленных азовцев во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве состоялась мирная акция у стен Киевской городской государственной администрации в поддержку Вооруженных сил. Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.

Ранее в Киеве прошла акция протеста в поддержку пленных "азовцев". На митинг вышли родственники украинских защитников.