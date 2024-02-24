Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові відбулася акція на підтримку полонених азовців — до чого закликають активісти arrow

У Львові відбулася акція на підтримку полонених азовців — до чого закликають активісти

24 лютого 2024 18:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові відбулася акція на підтримку полонених азовців — до чого закликають активісти
Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові відбулася акція на підтримку полонених азовців. Активісти закликають людей приходити на такі мітинги, бо дуже важливо бути поряд із родичами полонених.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Акція на підтримку полонених азовців

У рамках заходу активісти закликали людей ні на мить не забувати про тих, хто вже майже два роки перебуває у російському полоні.

"У 2022 році ми згадали тих, хто першим прийняв бій. Сьогодні як ніколи ми згадуємо тих, хто прийняв на себе бій — гарнізон Маріуполь, який виграв час для всієї України. Сьогодні 21 місяць, як полонені гарнізону Маріуполя перебувають у полоні у ворога. Росія не має людської подоби. Говоріть про полонених, про тих, хто виграв час для всієї нашої України. Говоріть, бо полон вбиває", — звернулася активістка до народу.

Акція на підтримку полонених азовців у Львові
Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених азовців у Львові
Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

На мітинг прийшла дівчина на ім'я Світлана. Її чоловік — воїн із Маріуполя, він потрапив у полон 4 квітня 2022 року.

"Ми всюди зверталися. Їздимо до Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Їздимо по всій Україні на мітинги, на акції, щоб хоч якось привернути увагу", — каже Світлана.

Акція на підтримку полонених азовців у Львові
Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених азовців у Львові
Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

Активісти кажуть, що українці винні азовцям життям. При цьому вони закликали всіх приєднуватись до акцій на підтримку азовців.

"Ви відчуєте близькість з людьми, які чекають на повернення своїх рідних, і з тими, хто в полоні. Це дуже важливо. Ми не маємо права цього забути", — додав мітингувальник.

Акція на підтримку полонених азовців у Львові
Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві відбулася мирна акція біля стін Київської міської державної адміністрації на підтримку Збройних сил. Вони вимагають 20% із бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Раніше у Києві пройшла акція протесту на підтримку полонених азовців. На мітинг вийшли родичі українських захисників.

мітинг
Львів
Маріуполь
протести
акція
полонені
Азовсталь
полк "Азов"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

10 лютого 2024

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі