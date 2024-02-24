У Львові відбулася акція на підтримку полонених азовців — до чого закликають активісти

Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулася акція на підтримку полонених азовців. Активісти закликають людей приходити на такі мітинги, бо дуже важливо бути поряд із родичами полонених.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 24 лютого.

Акція на підтримку полонених азовців

У рамках заходу активісти закликали людей ні на мить не забувати про тих, хто вже майже два роки перебуває у російському полоні.

"У 2022 році ми згадали тих, хто першим прийняв бій. Сьогодні як ніколи ми згадуємо тих, хто прийняв на себе бій — гарнізон Маріуполь, який виграв час для всієї України. Сьогодні 21 місяць, як полонені гарнізону Маріуполя перебувають у полоні у ворога. Росія не має людської подоби. Говоріть про полонених, про тих, хто виграв час для всієї нашої України. Говоріть, бо полон вбиває", — звернулася активістка до народу.

Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

На мітинг прийшла дівчина на ім'я Світлана. Її чоловік — воїн із Маріуполя, він потрапив у полон 4 квітня 2022 року.

"Ми всюди зверталися. Їздимо до Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Їздимо по всій Україні на мітинги, на акції, щоб хоч якось привернути увагу", — каже Світлана.

Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

Активісти кажуть, що українці винні азовцям життям. При цьому вони закликали всіх приєднуватись до акцій на підтримку азовців.

"Ви відчуєте близькість з людьми, які чекають на повернення своїх рідних, і з тими, хто в полоні. Це дуже важливо. Ми не маємо права цього забути", — додав мітингувальник.

Акція на підтримку полонених азовців у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві відбулася мирна акція біля стін Київської міської державної адміністрації на підтримку Збройних сил. Вони вимагають 20% із бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Раніше у Києві пройшла акція протесту на підтримку полонених азовців. На мітинг вийшли родичі українських захисників.