Главная Львов Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 20:52
Акция в поддержку пленных во Львове — фото
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В воскресенье, 17 августа, во Львове состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о гражданах, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Акція Львів
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове

Сегодня, 17 августа, активисты собрались на очередную акцию-напоминание в центре Львова.

Люди пришли к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы в очередной раз напомнить о тех, кто до сих пор в российском плену.

Акція Львів
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Акція Львів
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы Львова с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.

"Они спасли нас и мы обязаны спасти их", — говорит участница акции в центре Львова.

Анастасия родом из Мариуполя. Она рассказала Новини.LIVE, что жива только благодаря защитникам и защитницам, которые взяли весь удар на себя.

Акція Львів
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Они до сих пор, уже более трех лет в плену. Мы обязаны их спасти", — отмечает участница акции.

Акція Львів
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Акція Львів
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В воскресенье, 17 августа, акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских состоялась также в Одессе.

Недавно в украинской разведке сообщили, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена за время полномасштабной войны.

Автор: Марта Байдака
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
