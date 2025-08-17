Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У неділю, 17 серпня, у Львові відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про громадян, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Реклама

Читайте також:

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE



Акція на підтримку полонених у Львові

Сьогодні, 17 серпня, активісти зібралися на чергову акцію-нагадування у центрі Львова.

Люди прийшли до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб вкотре нагадати про тих, хто досі в російському полоні.

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

"Вони врятували нас і ми зобов'язані врятувати їх", — каже учасниця акції в центрі Львова.

Анастасія родом із Маріуполя. Вона розповіла Новини.LIVE, що жива лише завдяки захисникам і захисницям, які взяли весь удар на себе.

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Вони досі, вже понад три роки в полоні. Ми зобов'язані їх врятувати", — наголошує учасниця акції.

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У неділю, 17 серпня, акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних відбулася також в Одесі.

Нещодавно в українській розвідці повідомили, скільки українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни.