Акция в поддержку пленных во Львове 4 октября — фото

В субботу, 4 октября, во Львове состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о гражданах Украины, которые до сих пор находятся в российском плену.
корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака
Акция в поддержку пленных во Львове
В субботу, 4 октября, во Львове состоялась очередная акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести.
Родные, близкие и друзья украинских защитников, попавших в плен РФ или пропавших без вести во время полномасштабной войны, вышли на улицы Львова с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.
Люди держали плакаты с различными надписями: "Кричи о пленных, помогай живым", "Я — голос пленных, а ты?", "Молчание тоже выбор, плен убивает", "Они боролись за тебя", "Свободу тем, кто выстоял против ада", "Их убили в плену, потому что не смогли победить на поле боя".
Кроме того, присутствующие на акции во Львове выкрикивали — "Стань голосом пленных!".
Напомним, что 4 октября в Одессе состоялась акция, посвященная памяти всех погибших во время полномасштабной войны.
Ранее мы сообщали, что 1 октября в центре Киева на минуту остановилось движение, чтобы почтить память военных, погибших на войне.
