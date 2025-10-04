Акция в поддержку пленных во Львове 4 октября — фото

Львовяне вышли на акцию, чтобы напомнить о пленных. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 4 октября, во Львове состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о гражданах Украины, которые до сих пор находятся в российском плену.

корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака

Акция в поддержку пленных во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове

Родные, близкие и друзья украинских защитников, попавших в плен РФ или пропавших без вести во время полномасштабной войны, вышли на улицы Львова с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.

Люди держали плакаты с различными надписями: "Кричи о пленных, помогай живым", "Я — голос пленных, а ты?", "Молчание тоже выбор, плен убивает", "Они боролись за тебя", "Свободу тем, кто выстоял против ада", "Их убили в плену, потому что не смогли победить на поле боя".

Кроме того, присутствующие на акции во Львове выкрикивали — "Стань голосом пленных!".

Напомним, что 4 октября в Одессе состоялась акция, посвященная памяти всех погибших во время полномасштабной войны.

Ранее мы сообщали, что 1 октября в центре Киева на минуту остановилось движение, чтобы почтить память военных, погибших на войне.