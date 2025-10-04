Відео
У Львові відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

У Львові відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:42
Акція на підтримку полонених у Львові 4 жовтня - фото
Львів'яни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 4 жовтня, у Львові відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про громадян України, які досі перебувають в російському полоні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Акція Львів
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові

У суботу, 4 жовтня, у Львові відбулася чергова акція-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти.

Акція Львів
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Акція Львів
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Рідні, близькі та друзі українських захисників, що потрапили у полон  РФ або зникли безвісти під час повномасштабної війни, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Акція Львів
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Акція Львів
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Люди тримали плакати з різними написами: "Кричи про полонених, допомагай живим", "Я — голос полонених, а ти?", "Мовчання теж вибір, полон вбиває", "Вони боролись за тебе", "Свободу тим, хто вистояв проти пекла", "Їх убили у полоні, бо не змогли перемогти на полі бою".

Крім того, присутні на акції у Львові викрикували — "Стань голосом полонених!".

Акція Львів
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, що 4 жовтня в Одесі відбулася акція, присвячена пам’яті всіх загиблих під час повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що 1 жовтня у центрі Києва на хвилину зупинився рух, аби вшанувати пам’ять військових, що загинули на війні.

Львів акція полонені війна в Україні зниклі безвісти українські військові
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
