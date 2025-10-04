Акція на підтримку полонених у Львові 4 жовтня - фото

Львів'яни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 4 жовтня, у Львові відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про громадян України, які досі перебувають в російському полоні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Рідні, близькі та друзі українських захисників, що потрапили у полон РФ або зникли безвісти під час повномасштабної війни, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Люди тримали плакати з різними написами: "Кричи про полонених, допомагай живим", "Я — голос полонених, а ти?", "Мовчання теж вибір, полон вбиває", "Вони боролись за тебе", "Свободу тим, хто вистояв проти пекла", "Їх убили у полоні, бо не змогли перемогти на полі бою".

Крім того, присутні на акції у Львові викрикували — "Стань голосом полонених!".

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

