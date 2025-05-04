Во Львове люди вышли на акцию, чтобы напомнить о пленных

Львовяне вышли на улицы города, чтобы поддержать пленных. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В воскресенье, 4 мая, в центре Львова состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове

Сегодня, 4 мая, во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы Львова с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись домой.

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На некоторых плакатах изображены украинцы, которые до сих пор не вышли на связь. Также указаны их имена и фамилии.

Двое мальчиков держали плакат с надписью: "Найдите нашего папу, 46 ДШВ".

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В частности, одна из женщин держала плакат, на котором было написано: "Мы дома - они в аду. Плен убивает".

Также девушка держала плакат с надписью: "Пленные - не статистика. Это чьи-то жизни, родные, любимые".

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Отметим, что в пятницу, 2 мая, семьи пропавших без вести украинских военных вышли на мирную акцию в Киеве.

Кроме того, недавно под здание Министерства внутренних дел Украины вышли люди на акцию.