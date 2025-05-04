У Львові люди вийшли на акцію, аби нагадати про полонених

Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби підтримати полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У неділю, 4 травня, у центрі Львова відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців. Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові

Сьогодні, 4 травня, у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися додому.

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На деяких плакатах зображені українці, які досі не вийшли на зв’язок. Також зазначені їхні імена та прізвища.

Двоє хлопчиків тримали плакат з написом: "Знайдіть нашого тата, 46 ДШВ".

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Зокрема, одна із жінок тримала плакат, на якому було написано: "Ми вдома — вони в пеклі. Полон вбиває".

Також дівчина тримала плакат з написом: "Полонені — не статистика. Це чиїсь життя, рідні, кохані".

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Зазначимо, що в п'ятницю, 2 травня, родини зниклих безвісти українських військових вийшли на мирну акцію в Києві.

Крім того, нещодавно під будівлю Міністерства внутрішніх справ України вийшли люди на акцію.