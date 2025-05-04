У Львові люди вийшли на акцію, аби нагадати про полонених

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото
У неділю, 4 травня, у центрі Львова відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців. Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.
Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові
Сьогодні, 4 травня, у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.
Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися додому.
На деяких плакатах зображені українці, які досі не вийшли на зв’язок. Також зазначені їхні імена та прізвища.
Двоє хлопчиків тримали плакат з написом: "Знайдіть нашого тата, 46 ДШВ".
Зокрема, одна із жінок тримала плакат, на якому було написано: "Ми вдома — вони в пеклі. Полон вбиває".
Також дівчина тримала плакат з написом: "Полонені — не статистика. Це чиїсь життя, рідні, кохані".
Зазначимо, що в п'ятницю, 2 травня, родини зниклих безвісти українських військових вийшли на мирну акцію в Києві.
Крім того, нещодавно під будівлю Міністерства внутрішніх справ України вийшли люди на акцію.
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