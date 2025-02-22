Акция в поддержку военнопленных во Львове 22 февраля — видео

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: скриншот

Во Львове в субботу, 22 февраля, состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди призвали вернуть защитников домой живыми.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных во Львове 22 февраля

Жители Львова собрались возле памятника Шевченко в центре города. Родные, друзья и неравнодушные напоминают обо всех защитниках, которые до сих пор находятся в неволе российских оккупантов.

В частности, на плакатах пишут:

Плен убивает

FREE AZOV

Украинские дети мечтают обнять папу

Если есть голос — кричи

Не поворачивайся спиной к тем, кто стоял грудью за тебя

Напомним, 22 февраля акция в поддержку военнопленных состоялась в Харькове. Люди вышли с плакатами в поддержку защитников.

Также акция в поддержку пленных воинов была в Киеве 20 февраля. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.