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У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених — відео

22 лютого 2025 16:03
Аркадій Пастула - Редактор
Акція на підтримку військовополонених у Львові 22 лютого — відео
Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові у суботу, 22 лютого, відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди закликали повернути захисників додому живими.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених у Львові 22 лютого

Мешканці Львова зібралися біля пам'ятника Шевченку у центрі міста. Рідні, друзі та небайдужі нагадують про усіх захисників, які досі перебувають в неволі російських окупантів.

Зокрема, на плакатах пишуть:

  • Полон вбиває
  • FREE AZOV
  • Українські діти мріють обійняти татуся
  • Як маєш голос — кричи
  • Не обертайся спиною до тих, хто стояв грудьми за тебе

Нагадаємо, 22 лютого акція на підтримку військовополонених відбулася у Харкові. Люди вийшли з плакатами на підтримку захисників.

Також акція на підтримку полонених воїнів була у Києві 20 лютого. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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