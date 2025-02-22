Акція на підтримку військовополонених у Львові 22 лютого — відео

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: скриншот

У Львові у суботу, 22 лютого, відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди закликали повернути захисників додому живими.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених у Львові 22 лютого

Мешканці Львова зібралися біля пам'ятника Шевченку у центрі міста. Рідні, друзі та небайдужі нагадують про усіх захисників, які досі перебувають в неволі російських окупантів.

Зокрема, на плакатах пишуть:

Полон вбиває

FREE AZOV

Українські діти мріють обійняти татуся

Як маєш голос — кричи

Не обертайся спиною до тих, хто стояв грудьми за тебе

Нагадаємо, 22 лютого акція на підтримку військовополонених відбулася у Харкові. Люди вийшли з плакатами на підтримку захисників.

Також акція на підтримку полонених воїнів була у Києві 20 лютого. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.