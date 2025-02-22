Акція на підтримку військовополонених у Львові 22 лютого — відео

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених — відео
У Львові у суботу, 22 лютого, відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди закликали повернути захисників додому живими.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку військовополонених у Львові 22 лютого
Мешканці Львова зібралися біля пам'ятника Шевченку у центрі міста. Рідні, друзі та небайдужі нагадують про усіх захисників, які досі перебувають в неволі російських окупантів.
Зокрема, на плакатах пишуть:
- Полон вбиває
- FREE AZOV
- Українські діти мріють обійняти татуся
- Як маєш голос — кричи
- Не обертайся спиною до тих, хто стояв грудьми за тебе
Нагадаємо, 22 лютого акція на підтримку військовополонених відбулася у Харкові. Люди вийшли з плакатами на підтримку захисників.
Також акція на підтримку полонених воїнів була у Києві 20 лютого. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
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