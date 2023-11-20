Во Львове состоялось тихое шествие в честь Дня Достоинства и Свободы — фоторепортаж

Тихое шествие во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове горожане и гости города прошлись тихим шествием со свечами от храма святого Михаила до Мемориала Героев Небесной Сотни. Шествие посвящено Дню Достоинства и Свободы Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Тихое шествие во Львове

Маршрут начался от храма святого архистратига Михаила. В ходе мероприятия курсанты академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного подняли украинский флаг.

Начало шествия. Источник: Новини.LIVE

Люди на мемориале Небесной Сотни во Львове. Источник: Новини.LIVE

Завязанные ленты и лампадки на мемориале Героев Небесной Сотни. Источник: Новини.LIVE

В храме львовяне совместно помолились и почтили память погибших Героев Небесной Сотни и всех погибших участников российско-украинской войны.

Мемориал Героев Небесной Сотни в момент заката. Источник: Новини.LIVE

Шествие состоялось по инициативе коллегиума Украинского католического университета. Как отмечается, День Достоинства и Свободы в Украине отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции и Евромайдана.

Добавим, что в этом году исполняется 10 лет с начала Евромайдана, и 19 лет — с начала Оранжевой революции.

Напомним, ранее Львов накрыло первым снегом, и в соцсетях показали кадры заснеженного города. Также раньше сообщалось о точном установлении даты, когда правительство экс-президента Украины Виктора Януковича стало планировать расстрел Небесной Сотни во время Евромайдана.