Во Львове состоялось тихое шествие в честь Дня Достоинства и Свободы — фоторепортаж
Во Львове горожане и гости города прошлись тихим шествием со свечами от храма святого Михаила до Мемориала Героев Небесной Сотни. Шествие посвящено Дню Достоинства и Свободы Украины.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
Тихое шествие во Львове
Маршрут начался от храма святого архистратига Михаила. В ходе мероприятия курсанты академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного подняли украинский флаг.
В храме львовяне совместно помолились и почтили память погибших Героев Небесной Сотни и всех погибших участников российско-украинской войны.
Шествие состоялось по инициативе коллегиума Украинского католического университета. Как отмечается, День Достоинства и Свободы в Украине отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции и Евромайдана.
Добавим, что в этом году исполняется 10 лет с начала Евромайдана, и 19 лет — с начала Оранжевой революции.
Напомним, ранее Львов накрыло первым снегом, и в соцсетях показали кадры заснеженного города. Также раньше сообщалось о точном установлении даты, когда правительство экс-президента Украины Виктора Януковича стало планировать расстрел Небесной Сотни во время Евромайдана.
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