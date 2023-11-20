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У Львові відбулася тиха хода на честь Дня Гідності та Свободи — фоторепортаж

20 листопада 2023 22:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові відбулася тиха хода на честь Дня Гідності та Свободи — фоторепортаж
Тиха хода у Львові. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові містяни та гості міста пройшлись тихою ходою зі свічками від храму святого Михаїла до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Хода присвячена Дню Гідності та Свободи Україні. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій. 

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Тиха хода у Львові

Маршрут розпочався від храму святого архістратига Михаїла. Під час заходу курсанти академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного підняли український прапор.

У Львові відбулася тиха хода на честь Дня Гідності та Свободи — фоторепортаж
Початок ходи. Джерело: Новини.LIVE
У Львові відбулася тиха хода на честь Дня Гідності та Свободи — фоторепортаж
Люди на меморіалі Небесної Сотні у Львові. Джерело: Новини.LIVE
У Львові відбулася тиха хода на честь Дня Гідності та Свободи — фоторепортаж
Пов'язані стрічки та лампадки на меморіалі Героїв Небесної Сотні. Джерело: Новини.LIVE

У храмі львівʼяни спільно помолились та вшанували памʼять загиблих Героїв Небесної Сотні та всіх загиблих учасників російсько-української війни.

У Львові відбулася тиха хода на честь Дня Гідності та Свободи — фоторепортаж
Меморіал Героїв Небесної Сотні в момент заходу. Джерело: Новини.LIVE

Хода відбулася з ініціативи колегіуму Українського католицького університету. Як зазначається, День Гідності та Свободи в Україні відзначається щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції та Євромайдану.

Додамо, що цьогоріч минає 10 років з початку Євромайдану, та 19 років — з початку Помаранчевої революції.

Нагадаємо, що раніше Львів накрило першим снігом, і в соцмережах показали кадри засніженого міста. Також раніше повідомлялося про встановлення дати, коли уряд експрезидента України Віктора Януковича почав планувати розстріл Небесної Сотні під час Євромайдану. 

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