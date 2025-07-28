Во Львове попрощались с Ярославом Рущишиным — фоторепортаж

Во Львове состоялось прощание с нардепом Рущишиным — фото
Во Львове в понедельник, 28 июля, проходит прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным. Он погиб в результате ДТП в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощание с Рущишиным
Ярослава Рущишина похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Кроме депутатских обязанностей, он был общественным деятелем, меценатом и предпринимателем.
Также участвовал в организации Революции на граните, культурных фестивалей "Вывих" и был соучредителем художественного объединения "Дзига".
Напомним, 57-летний нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин 24 июля погиб в результате ДТП. Во время управления мотоцикла Harley-Davidson мужчина не справился с управлением и столкнулся с трактором.
А в Донецкой области в ДТП погиб командир бригады Нацполиции "Лють" Максим Казбан. С ним попрощались в Киеве 24 июля.
Читайте Новини.LIVE!