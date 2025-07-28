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Главная Львов Во Львове состоялось прощание с нардепом Рущишиным — фото

Во Львове состоялось прощание с нардепом Рущишиным — фото

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 14:13
Во Львове попрощались с Ярославом Рущишиным — фоторепортаж
Прощание с Ярославом Рущишиным. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 28 июля, проходит прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным. Он погиб в результате ДТП в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Прощание с Рущишиным

Ярослава Рущишина похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Кроме депутатских обязанностей, он был общественным деятелем, меценатом и предпринимателем.

Львів прощається з Ярославом Рущишиним
Люди, которые пришли на прощание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Похорон нардепа Рущишина відбудеться на Личаківському кладовищі
Люди, которые пришли на прощание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Друзі та колеги Ярослава Рущинина прийшли попрощатися
Львовяне на прощании с нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Світлини з церемонії прощання з Рущининим у Львові
Львовяне на прощании с нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Также участвовал в организации Революции на граните, культурных фестивалей "Вывих" и был соучредителем художественного объединения "Дзига".

Нардеп Ярослав Рущишин загинув в ДТП - з ним прощаються у Львові
Жители Львова в центре города на прощании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
На прощання з Рущишиним прийшли десятки людей у Львові
Жители в центре Львова на прощании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У центрі Львова відбулося прощання з Ярославом Рущишиним
Люди, которые собрались, чтобы попрощаться с Рущишиным. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Рущишина провели в останню путь у Львові
Андрей Садовый и Руслан Стефанчук на прощании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, 57-летний нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин 24 июля погиб в результате ДТП. Во время управления мотоцикла Harley-Davidson мужчина не справился с управлением и столкнулся с трактором.

А в Донецкой области в ДТП погиб командир бригады Нацполиции "Лють" Максим Казбан. С ним попрощались в Киеве 24 июля.

ДТП Львов нардепы похороны захоронения
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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