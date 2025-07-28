Во Львове попрощались с Ярославом Рущишиным — фоторепортаж

Прощание с Ярославом Рущишиным. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 28 июля, проходит прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным. Он погиб в результате ДТП в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Прощание с Рущишиным

Ярослава Рущишина похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Кроме депутатских обязанностей, он был общественным деятелем, меценатом и предпринимателем.

Люди, которые пришли на прощание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди, которые пришли на прощание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне на прощании с нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне на прощании с нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Также участвовал в организации Революции на граните, культурных фестивалей "Вывих" и был соучредителем художественного объединения "Дзига".

Жители Львова в центре города на прощании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жители в центре Львова на прощании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди, которые собрались, чтобы попрощаться с Рущишиным. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Андрей Садовый и Руслан Стефанчук на прощании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, 57-летний нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин 24 июля погиб в результате ДТП. Во время управления мотоцикла Harley-Davidson мужчина не справился с управлением и столкнулся с трактором.

А в Донецкой области в ДТП погиб командир бригады Нацполиции "Лють" Максим Казбан. С ним попрощались в Киеве 24 июля.