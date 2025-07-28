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Головна Львів У Львові відбулося прощання з нардепом Рущишиним — фото

У Львові відбулося прощання з нардепом Рущишиним — фото

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 14:13
У Львові попрощалися з Ярославом Рущишиним — фоторепортаж
Прощання з Ярославом Рущишиним. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у понеділок, 28 липня, відбувається прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним. Він загинув внаслідок ДТП в Івано-Франківській області.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Прощання з Рущишиним

Ярослава Рущишина поховають на Личаківському кладовищі у Львові. Крім депутатських обов'язків, він був громадським діячем, меценатом та підприємцем.

Львів прощається з Ярославом Рущишиним
Люди, які прийшли на прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Похорон нардепа Рущишина відбудеться на Личаківському кладовищі
Люди, які прийшли на прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Друзі та колеги Ярослава Рущинина прийшли попрощатися
Львів'яни на прощанні з нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Світлини з церемонії прощання з Рущининим у Львові
Львів'яни на прощанні з нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також брав участь в організації Революції на граніті, культурних фестивалів "Вивих" і був співзасновником мистецького об’єднання "Дзиґа".

Нардеп Ярослав Рущишин загинув в ДТП - з ним прощаються у Львові
Мешканці Львова у центрі міста на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
На прощання з Рущишиним прийшли десятки людей у Львові
Мешканці у центрі Львова на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У центрі Львова відбулося прощання з Ярославом Рущишиним
Люди, які зібралися, аби попрощатися з Рущишиним. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Рущишина провели в останню путь у Львові
Андрій Садовий та Руслан Стефанчук на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, 57-річний нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин 24 липня загинув внаслідок ДТП. Під час керування мотоцикла Harley‑Davidson чоловік не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором.

А в Донецькій області у ДТП загинув командир бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан. З ним попрощалися у Києві 24 липня.

ДТП Львів нардепи похорон поховання
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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