У Львові попрощалися з Ярославом Рущишиним — фоторепортаж

Прощання з Ярославом Рущишиним. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у понеділок, 28 липня, відбувається прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним. Він загинув внаслідок ДТП в Івано-Франківській області.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Прощання з Рущишиним

Ярослава Рущишина поховають на Личаківському кладовищі у Львові. Крім депутатських обов'язків, він був громадським діячем, меценатом та підприємцем.

Люди, які прийшли на прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди, які прийшли на прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни на прощанні з нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни на прощанні з нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також брав участь в організації Революції на граніті, культурних фестивалів "Вивих" і був співзасновником мистецького об’єднання "Дзиґа".

Мешканці Львова у центрі міста на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Мешканці у центрі Львова на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди, які зібралися, аби попрощатися з Рущишиним. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Андрій Садовий та Руслан Стефанчук на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, 57-річний нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин 24 липня загинув внаслідок ДТП. Під час керування мотоцикла Harley‑Davidson чоловік не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором.

А в Донецькій області у ДТП загинув командир бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан. З ним попрощалися у Києві 24 липня.