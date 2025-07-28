У Львові попрощалися з Ярославом Рущишиним — фоторепортаж

У Львові відбулося прощання з нардепом Рущишиним — фото
У Львові у понеділок, 28 липня, відбувається прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним. Він загинув внаслідок ДТП в Івано-Франківській області.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощання з Рущишиним
Ярослава Рущишина поховають на Личаківському кладовищі у Львові. Крім депутатських обов'язків, він був громадським діячем, меценатом та підприємцем.
Також брав участь в організації Революції на граніті, культурних фестивалів "Вивих" і був співзасновником мистецького об’єднання "Дзиґа".
Нагадаємо, 57-річний нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин 24 липня загинув внаслідок ДТП. Під час керування мотоцикла Harley‑Davidson чоловік не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором.
А в Донецькій області у ДТП загинув командир бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан. З ним попрощалися у Києві 24 липня.
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