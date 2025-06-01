Во Львове 1 июня состоялся ЧЕКАfest — фестиваль памяти Ирины Цыбух

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 1 июня, состоялся фестиваль памяти Ирины Цыбух ЧЕКАfest. Мероприятие организовали в день ее рождения.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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ЧЕКАfest во Львове 1 июня

"Этот день мы создаем вместе — в память, в любви, в действии. Чтобы лелеять ее ценности. Потому что Ирина оставила нам путь, на который мы опираемся в памяти о ней", — говорят организаторы фестиваля.

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

В программе ЧЕКАFest было:

минута молчания на Марсовом поле;

разговоры о том, что было важно для Ирины;

музыкальная часть — группы, которые слушала Ирина;

аукцион средства с которого пойдут на сбор памяти;

костер с десятью песнями, которые Ирина завещала спеть.

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, состоялась ярмарка украинских брендов.

Брат Ирины Юрий рассказал, что фестиваль стал местом, где люди могли услышать о том, что было для нее важным.

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль во Львове 1 июня. Фото: Новини.LIVE

"Ира говорила, что нужно, чтобы люди раздуплились. И вот, собственно, мы это используем здесь. Все эти вещи должны помочь людям погрузиться глубже в общественно значимые темы", — отметил он.

Напомним, в мае прошлого года погибла 25-летняя Ирина Цыбух. Это произошло во время ротации.

А в Киеве возле Михайловского собора состоялась церемония прощания с Ириной Цыбух.