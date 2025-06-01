Во Львове 1 июня состоялся ЧЕКАfest — фестиваль памяти Ирины Цыбух

Во Львове состоялся фестиваль памяти Ирины Цыбух — фото
Во Львове в воскресенье, 1 июня, состоялся фестиваль памяти Ирины Цыбух ЧЕКАfest. Мероприятие организовали в день ее рождения.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
ЧЕКАfest во Львове 1 июня
"Этот день мы создаем вместе — в память, в любви, в действии. Чтобы лелеять ее ценности. Потому что Ирина оставила нам путь, на который мы опираемся в памяти о ней", — говорят организаторы фестиваля.
В программе ЧЕКАFest было:
- минута молчания на Марсовом поле;
- разговоры о том, что было важно для Ирины;
- музыкальная часть — группы, которые слушала Ирина;
- аукцион средства с которого пойдут на сбор памяти;
- костер с десятью песнями, которые Ирина завещала спеть.
Кроме того, состоялась ярмарка украинских брендов.
Брат Ирины Юрий рассказал, что фестиваль стал местом, где люди могли услышать о том, что было для нее важным.
"Ира говорила, что нужно, чтобы люди раздуплились. И вот, собственно, мы это используем здесь. Все эти вещи должны помочь людям погрузиться глубже в общественно значимые темы", — отметил он.
Напомним, в мае прошлого года погибла 25-летняя Ирина Цыбух. Это произошло во время ротации.
А в Киеве возле Михайловского собора состоялась церемония прощания с Ириной Цыбух.
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