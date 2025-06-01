У Львові 1 чеврня відбувся ЧЕКАfest — фестиваль памʼяті Ірини Цибух

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

У Львові у неділю, 1 червня, відбувся фестиваль памʼяті Ірини Цибух ЧЕКАfest. Захід організували в день її народження.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

ЧЕКАfest у Львові 1 червня

"Цей день ми створюємо разом — у памʼять, у любові, у дії. Щоб плекати її цінності. Бо Ірина лишила нам шлях, на який ми опираємось у памʼяті про неї", — кажуть організатори фестивалю.

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

У програмі ЧЕКАFest було:

хвилина мовчання на Марсовому полі;

розмови про те, що було важливе для Ірини;

музична частина — гурти, які слухала Ірина;

аукціон кошти з якого підуть на збір памʼяті;

ватра з десятьма піснями, які Ірина заповідала заспівати.

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, відбувся ярмарок українських брендів.

Брат Ірини Юрій розповів, що фестиваль став місцем, де люди могли почути про те, що було для неї важливим.

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

"Іра говорила, що потрібно, щоб люди роздуплилися. І от, власне, ми це використовуємо тут. Всі ці речі мають допомогти людям зануритися глибше у суспільно значущі теми", — зазначив він.

Нагадаємо, у травні минулого року загинула 25-річна Ірина Цибух. Це сталося під час ротації.

А у Києві біля Михайлівського собору відбулася церемонія прощання з Іриною Цибух.