У Львові 1 чеврня відбувся ЧЕКАfest — фестиваль памʼяті Ірини Цибух

У Львові відбувся фестиваль памʼяті Ірини Цибух — фото
У Львові у неділю, 1 червня, відбувся фестиваль памʼяті Ірини Цибух ЧЕКАfest. Захід організували в день її народження.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
ЧЕКАfest у Львові 1 червня
"Цей день ми створюємо разом — у памʼять, у любові, у дії. Щоб плекати її цінності. Бо Ірина лишила нам шлях, на який ми опираємось у памʼяті про неї", — кажуть організатори фестивалю.
У програмі ЧЕКАFest було:
- хвилина мовчання на Марсовому полі;
- розмови про те, що було важливе для Ірини;
- музична частина — гурти, які слухала Ірина;
- аукціон кошти з якого підуть на збір памʼяті;
- ватра з десятьма піснями, які Ірина заповідала заспівати.
Крім того, відбувся ярмарок українських брендів.
Брат Ірини Юрій розповів, що фестиваль став місцем, де люди могли почути про те, що було для неї важливим.
"Іра говорила, що потрібно, щоб люди роздуплилися. І от, власне, ми це використовуємо тут. Всі ці речі мають допомогти людям зануритися глибше у суспільно значущі теми", — зазначив він.
Нагадаємо, у травні минулого року загинула 25-річна Ірина Цибух. Це сталося під час ротації.
А у Києві біля Михайлівського собору відбулася церемонія прощання з Іриною Цибух.
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