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У Львові відбувся фестиваль памʼяті Ірини Цибух — фото

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Дата публікації: 1 червня 2025 23:03
У Львові 1 чеврня відбувся ЧЕКАfest — фестиваль памʼяті Ірини Цибух
Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

У Львові у неділю, 1 червня, відбувся фестиваль памʼяті Ірини Цибух ЧЕКАfest. Захід організували в день її народження.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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ЧЕКАfest у Львові 1 червня

"Цей день ми створюємо разом — у памʼять, у любові, у дії. Щоб плекати її цінності. Бо Ірина лишила нам шлях, на який ми опираємось у памʼяті про неї", — кажуть організатори фестивалю.

ЧЕКАfest у Львові 1 червня
Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE
У Львові відбувся ЧЕКАfest 1 червня
Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

У програмі ЧЕКАFest було:

  • хвилина мовчання на Марсовому полі;
  • розмови про те, що було важливе для Ірини;
  • музична частина — гурти, які слухала Ірина;
  • аукціон кошти з якого підуть на збір памʼяті;
  • ватра з десятьма піснями, які Ірина заповідала заспівати.
Фестиваль памʼяті Ірини Цибух
Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE
У Львові відбувся фестиваль памʼяті Ірини Цибух 1 червня
Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, відбувся ярмарок українських брендів.

Брат Ірини Юрій розповів, що фестиваль став місцем, де люди могли почути про те, що було для неї важливим.

Ірина Цибух
Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE
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Фестиваль у Львові 1 червня. Фото: Новини.LIVE

"Іра говорила, що потрібно, щоб люди роздуплилися. І от, власне, ми це використовуємо тут. Всі ці речі мають допомогти людям зануритися глибше у суспільно значущі теми", — зазначив він.

Нагадаємо, у травні минулого року загинула 25-річна Ірина Цибух. Це сталося під час ротації.

А у Києві біля Михайлівського собору відбулася церемонія прощання з Іриною Цибух. 

ЗСУ українці Львів Україна фестиваль військовий медик
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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