Во Львове состоялся конкурс красоты Мисс-2024 — кто одержал победу

Участницы конкурса. Фото: Facebook/Евгений Кравс

Во Львове прошел конкурс красоты "Мисс Львов 2024". За титул соревновались 13 девушек, а местом проведения мероприятия был art-зал комплекса Emily Resort.

Об этом пишет львовский журналист Евгений Кравс в Facebook в субботу, 11 мая.

Читайте также:

Мисс Львов 2024 выбрал победительницу

Так, победу в конкурсе красоты одержала 17-летняя модель и певица София Сидор. В будущем она планирует стать переводчиком с английского и испанского языков. Она также победительница многих конкурсов в Украине и за рубежом.

Победительница конкурса. Фото: Кравс

Ведущими конкурса были прошлогодняя мисс Львова Виктория Гедз и актер Маркиян Назаркевич.

Ведущие конкурса. Фото: Евгений Кравс

Среди звездных гостей конкурса были Tayanna, Никита Киселев, Геля Зозуля, Марта Адамчук, Michelle Andrade и Amador Lopez.

Организаторы предложили гостям поучаствовать в аукционе для сбора средств для благотворительного фонда "Мій тато захищає Україну".

После первого традиционного представления девушки вышли в купальниках, а третьим конкурсом был выход в вечерних платьях.

Сначала жюри выбрало семь финалисток, а в финальном дефиле вместе с конкурсантками на сцене выступила Таяна.

Награждение победительницы. Фото: Евгений Кравс

В номинациях победили:

"Мисс зрительских симпатий" — Ольга Балашенко (№1);

"Вторая вицемис" — Анастасия Балан (№2);

"Первая вицемис" — Валентина Слобедюк (№4).

Основательница и организатор конкурса Валерия Никифорец лично представила обладательницу конкурса "Мисс Доброе сердце" — будущего юриста 19-летнюю Зоряну Чих.

Ранее испанская телекомпания RTVE объявила город, где 16 ноября пройдет "Детское Евровидение-2024". Подготовка к песенному конкурсу продолжается.

Также мы писали, что представителя Нидерландов на Евровидении дисквалифицировали с финала конкурса.