Во Львове состоялся конкурс красоты Мисс-2024 — кто одержал победу
Во Львове прошел конкурс красоты "Мисс Львов 2024". За титул соревновались 13 девушек, а местом проведения мероприятия был art-зал комплекса Emily Resort.
Об этом пишет львовский журналист Евгений Кравс в Facebook в субботу, 11 мая.
Мисс Львов 2024 выбрал победительницу
Так, победу в конкурсе красоты одержала 17-летняя модель и певица София Сидор. В будущем она планирует стать переводчиком с английского и испанского языков. Она также победительница многих конкурсов в Украине и за рубежом.
Ведущими конкурса были прошлогодняя мисс Львова Виктория Гедз и актер Маркиян Назаркевич.
Среди звездных гостей конкурса были Tayanna, Никита Киселев, Геля Зозуля, Марта Адамчук, Michelle Andrade и Amador Lopez.
Организаторы предложили гостям поучаствовать в аукционе для сбора средств для благотворительного фонда "Мій тато захищає Україну".
После первого традиционного представления девушки вышли в купальниках, а третьим конкурсом был выход в вечерних платьях.
Сначала жюри выбрало семь финалисток, а в финальном дефиле вместе с конкурсантками на сцене выступила Таяна.
В номинациях победили:
- "Мисс зрительских симпатий" — Ольга Балашенко (№1);
- "Вторая вицемис" — Анастасия Балан (№2);
- "Первая вицемис" — Валентина Слобедюк (№4).
- Основательница и организатор конкурса Валерия Никифорец лично представила обладательницу конкурса "Мисс Доброе сердце" — будущего юриста 19-летнюю Зоряну Чих.
Ранее испанская телекомпания RTVE объявила город, где 16 ноября пройдет "Детское Евровидение-2024". Подготовка к песенному конкурсу продолжается.
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