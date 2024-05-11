У Львові відбувся конкурс краси Міс-2024 — хто здобув перемогу
У Львові відбувся конкурс краси "Міс Львів 2024". За титул загалом змагалися 13 дівчат, а місцем проведення заходу був art-зал комплексу Emily Resort.
Про це пише львівський журналіст Євген Кравс у Facebook в суботу, 11 травня.
Міс Львів 2024 обрав переможницю
Так, перемогу в конкурсі краси здобула 17-річна модель та співачка Софія Сидір. У майбутньому вона планує стати перекладачем з англійської та іспанської мов. Вона також є переможницею багатьох конкурсів в Україні та за кордоном.
Ведучими конкурсу були торішня міс Львова Вікторія Гедз та актор Маркіян Назаркевич.
Серед зіркових гостей конкурсу були Tayanna, Нікіта Кісельов, Геля Зозуля, Марта Адамчук, Michelle Andrade і Amador Lopez.
Організатори запропонували гостям взяти участь в аукціоні для збору коштів для благодійного фонду "Мій тато захищає Україну".
Після першого традиційного представлення дівчата вийшли в купальниках, а третім конкурсом був вихід у вечірніх сукнях.
Спочатку журі обрали семеро фіналісток, а у фінальному дефіле разом з конкурсантками на сцені виступила Таяна.
У номінаціях перемогли:
- "Міс глядацьких симпатій" — Ольга Балашенко (№1);
- "Друга віцеміс" — Анастасія Балан (№2);
- "Перша віцеміс" — Валентина Слобедюк (№4);
- засновниця й організаторка конкурсу Валерія Никифорець особисто представила володарку конкурсу "Міс Добре серце" — майбутню юристку 19-річна Зоряну Чіх.
Раніше іспанська телекомпанія RTVE оголосила місто, де 16 листопада пройде "Дитяче Євробачення-2024". Підготовка до пісенного конкурсу триває.
Також ми писали, що представника Нідерландів на Євробаченні дискваліфікували з фіналу конкурсу.
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