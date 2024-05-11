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У Львові відбувся конкурс краси Міс-2024 — хто здобув перемогу

11 травня 2024 21:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові відбувся конкурс краси Міс-2024 — хто здобув перемогу
Учасниці конкурсу. Фото: Facebook/Євген Кравс
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові відбувся конкурс краси "Міс Львів 2024". За титул загалом змагалися 13 дівчат, а місцем проведення заходу був art-зал комплексу Emily Resort.

Про це пише львівський журналіст Євген Кравс у Facebook в суботу, 11 травня.

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Так, перемогу в конкурсі краси здобула 17-річна модель та співачка Софія Сидір. У майбутньому вона планує стати перекладачем з англійської та іспанської мов. Вона також є переможницею багатьох конкурсів в Україні та за кордоном.

У Львові 11 травня обрали міс міста
Переможниця конкурсу. Фото: Кравс

Ведучими конкурсу були торішня міс Львова Вікторія Гедз та актор Маркіян Назаркевич. 

Міс Львів 2024 конкурс краси
Ведучі конкурсу. Фото: Євген Кравс

Серед зіркових гостей конкурсу були Tayanna, Нікіта Кісельов, Геля Зозуля, Марта Адамчук, Michelle Andrade і Amador Lopez.

Організатори запропонували гостям взяти участь в аукціоні для збору коштів для благодійного фонду "Мій тато захищає Україну". 

Після першого традиційного представлення дівчата вийшли в купальниках, а третім конкурсом був вихід у вечірніх сукнях.

Спочатку журі обрали семеро фіналісток, а у фінальному дефіле разом з конкурсантками на сцені виступила Таяна.

Конкурс Міс Львів пройшов 11 травня
Нагородження переможниці. Фото: Євген Кравс

У номінаціях перемогли:

  • "Міс глядацьких симпатій"  — Ольга Балашенко (№1); 
  • "Друга віцеміс" —  Анастасія Балан (№2);
  • "Перша віцеміс" — Валентина Слобедюк (№4);
  • засновниця й організаторка конкурсу Валерія Никифорець  особисто представила володарку конкурсу "Міс Добре серце" — майбутню юристку 19-річна Зоряну Чіх. 

Раніше іспанська телекомпанія RTVE оголосила місто, де 16 листопада пройде "Дитяче Євробачення-2024". Підготовка до пісенного конкурсу триває.

Також ми писали, що представника Нідерландів на Євробаченні дискваліфікували з фіналу конкурсу.

Львів
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