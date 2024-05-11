У Львові відбувся конкурс краси Міс-2024 — хто здобув перемогу

Учасниці конкурсу. Фото: Facebook/Євген Кравс

У Львові відбувся конкурс краси "Міс Львів 2024". За титул загалом змагалися 13 дівчат, а місцем проведення заходу був art-зал комплексу Emily Resort.

Про це пише львівський журналіст Євген Кравс у Facebook в суботу, 11 травня.

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Так, перемогу в конкурсі краси здобула 17-річна модель та співачка Софія Сидір. У майбутньому вона планує стати перекладачем з англійської та іспанської мов. Вона також є переможницею багатьох конкурсів в Україні та за кордоном.

Переможниця конкурсу. Фото: Кравс

Ведучими конкурсу були торішня міс Львова Вікторія Гедз та актор Маркіян Назаркевич.

Ведучі конкурсу. Фото: Євген Кравс

Серед зіркових гостей конкурсу були Tayanna, Нікіта Кісельов, Геля Зозуля, Марта Адамчук, Michelle Andrade і Amador Lopez.

Організатори запропонували гостям взяти участь в аукціоні для збору коштів для благодійного фонду "Мій тато захищає Україну".

Після першого традиційного представлення дівчата вийшли в купальниках, а третім конкурсом був вихід у вечірніх сукнях.

Спочатку журі обрали семеро фіналісток, а у фінальному дефіле разом з конкурсантками на сцені виступила Таяна.

Нагородження переможниці. Фото: Євген Кравс

У номінаціях перемогли:

"Міс глядацьких симпатій" — Ольга Балашенко (№1);

"Друга віцеміс" — Анастасія Балан (№2);

"Перша віцеміс" — Валентина Слобедюк (№4);

засновниця й організаторка конкурсу Валерія Никифорець особисто представила володарку конкурсу "Міс Добре серце" — майбутню юристку 19-річна Зоряну Чіх.

Раніше іспанська телекомпанія RTVE оголосила місто, де 16 листопада пройде "Дитяче Євробачення-2024". Підготовка до пісенного конкурсу триває.

Також ми писали, що представника Нідерландів на Євробаченні дискваліфікували з фіналу конкурсу.