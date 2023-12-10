Во Львове прошел молчаливый митинг в поддержку военнопленных азовцев

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове прошла молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова". Люди вышли на митинг сегодня, 10 декабря.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Чего требуют митингующие

По словам жены одного из военных, у нее нет никакой информации о муже, который находится в плену с мая 2022 года.

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Обмена не происходит уже почти 6 месяцев. Мы хотим нашей акцией напомнить людям, что у нас сейчас война и очень много воинов в плену. Чтобы люди не забывали и, по возможности, помогали", — отметила она.

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, родственники украинских военнопленных провели 10 декабря в Одессе акцию. На митинг пришли близкие защитников Азовстали и защитников острова Змеиный.

Также мы писали, что вчера, 9 декабря, в центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не ощущают тех денег, которые выделяют местные власти.