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У Львові відбувся мовчазний мітинг на підтримку військовополонених азовців

10 грудня 2023 17:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові відбувся мовчазний мітинг на підтримку військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову". Люди вийшли на мітинг сьогодні, 10 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зазначається, що в центрі міста зібралися рідні військовополонених, які вже 1,5 роки перебувають у неволі. 

Чого вимагають мітингувальники

За словами дружини одного із військових, вона не має жодної інформації про чоловіка, який знаходиться у полоні з травня 2022 року.

мітинг щодо військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
мітинг щодо військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
мітинг щодо військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Обміну не відбувається вже майже 6 місяців. Ми хочемо нашою акцією нагадати людям, що в нас зараз війна і дуже багато воїнів у полоні. Щоб люди не забували і, при можливості, допомагали", — зазначила вона. 

мітинг щодо військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
мітинг щодо військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
мітинг щодо військовополонених азовців
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, родичі українських військовополонених провели 10 грудня в Одесі акцію. На мітинг прийшли близькі захисників Азовсталі та оборонців острова Зміїний.

Також ми писали, що вчора, 9 грудня, у центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.

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