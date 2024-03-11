Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове состоялся турнир по страйболу между Третьей штурмовой и гражданскими arrow

Во Львове состоялся турнир по страйболу между Третьей штурмовой и гражданскими

11 марта 2024 18:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове состоялся турнир по страйболу между Третьей штурмовой и гражданскими
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львове состоялся турнир Open Storm Battle между Третьей штурмовой бригадой и учениками курса военной подготовки гражданских Reservist. Под руководством профессиональных военных игроки турнира смогли принять участие в планировании операций. Также игроки узнали особенности разработки успешной атаки и обороны позиций.

Об этом сообщила прес-служба Третьей штурмовой бригады в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Турнир Третьей штурмовой бригады

Бойцы сообщили, что турнир Open storm battle — это возможность зарядиться боевым духом и прокачать свои силы.

Участники получили навыки военной подготовки от профессиональных инструкторов и страйкбольный турнир — под руководством опытных бойцов бригады.

"Воспроизвели атмосферу, имитирующую условия штурма и делились опытом реальных боев, прокачивали знания, навыки и общались вживую", — сообщили в Третьей штурмовой. 

Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими
Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают мужественно бороться с врагом на Авдеевском направлении. С помощью дронов военные уничтожают вражескую технику и самих оккупантов.

Ранее бойцы 3 ОШБр во время ночной разведки в окрестностях Авдеевки Донецкой области заметили и уничтожили вражескую технику

Львов
фото
военные
игра
штурмовая бригада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса