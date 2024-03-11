Во Львове состоялся турнир по страйболу между Третьей штурмовой и гражданскими
Во Львове состоялся турнир Open Storm Battle между Третьей штурмовой бригадой и учениками курса военной подготовки гражданских Reservist. Под руководством профессиональных военных игроки турнира смогли принять участие в планировании операций. Также игроки узнали особенности разработки успешной атаки и обороны позиций.
Об этом сообщила прес-служба Третьей штурмовой бригады в понедельник, 11 марта.
Турнир Третьей штурмовой бригады
Бойцы сообщили, что турнир Open storm battle — это возможность зарядиться боевым духом и прокачать свои силы.
Участники получили навыки военной подготовки от профессиональных инструкторов и страйкбольный турнир — под руководством опытных бойцов бригады.
"Воспроизвели атмосферу, имитирующую условия штурма и делились опытом реальных боев, прокачивали знания, навыки и общались вживую", — сообщили в Третьей штурмовой.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают мужественно бороться с врагом на Авдеевском направлении. С помощью дронов военные уничтожают вражескую технику и самих оккупантов.
Ранее бойцы 3 ОШБр во время ночной разведки в окрестностях Авдеевки Донецкой области заметили и уничтожили вражескую технику.
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