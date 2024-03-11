Во Львове состоялся турнир по страйболу между Третьей штурмовой и гражданскими

Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада

Во Львове состоялся турнир Open Storm Battle между Третьей штурмовой бригадой и учениками курса военной подготовки гражданских Reservist. Под руководством профессиональных военных игроки турнира смогли принять участие в планировании операций. Также игроки узнали особенности разработки успешной атаки и обороны позиций.

Об этом сообщила прес-служба Третьей штурмовой бригады в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Турнир Третьей штурмовой бригады

Бойцы сообщили, что турнир Open storm battle — это возможность зарядиться боевым духом и прокачать свои силы.

Участники получили навыки военной подготовки от профессиональных инструкторов и страйкбольный турнир — под руководством опытных бойцов бригады.

"Воспроизвели атмосферу, имитирующую условия штурма и делились опытом реальных боев, прокачивали знания, навыки и общались вживую", — сообщили в Третьей штурмовой.

Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада

Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада

Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада

Третья штурмовая играет в страйбол с гражданскими. Фото: Третья штурмовая бригада

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают мужественно бороться с врагом на Авдеевском направлении. С помощью дронов военные уничтожают вражескую технику и самих оккупантов.

Ранее бойцы 3 ОШБр во время ночной разведки в окрестностях Авдеевки Донецкой области заметили и уничтожили вражескую технику.